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Казахстанцы пять месяцев подряд сдавали в обменники больше рублей, чем покупали
Казахстанцы пять месяцев подряд сдавали в обменники больше рублей, чем покупали
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