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≡ Казахстанцы пять месяцев подряд сдавали в обменники больше рублей, чем покупали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50023
Казахстанцы пять месяцев подряд сдавали в обменники больше рублей, чем покупали
Отправлено: 06.09.24 - 11:07
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В региональном разрезе положительные объёмы нетто-продаж наблюдались в 13 из 20 регионов. Наибольшие объёмы пришлись на Восточно-Казахстанскую (6,7 млрд тенге), Карагандинскую (4,6 млрд тенге) и Акмолинскую (2,7 млрд тенге) области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40782
Re: Казахстанцы пять месяцев подряд сдавали в обменники больше...
Отправлено: 06.09.24 - 11:07
#1
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Помогали России, купить все рубли?
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