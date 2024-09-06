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≡ Павел Дуров сделал первое заявление после задержания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50023
Павел Дуров сделал первое заявление после задержания
Отправлено: 06.09.24 - 10:57
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"Мне сообщили, что я могу быть лично ответственен за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получили ответов от Telegram", - написал Дуров. По его словам, это стало неожиданностью по нескольким причинам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40782
Re: Павел Дуров сделал первое заявление после задержания
Отправлено: 06.09.24 - 10:57
#1
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Значит еще посмотрим войнушки в его телеграмме, Героев всяких с России, речи и безумие оккупантов, а то бы без Дурова это никак
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