Отправлено: - 10:08

сайлау курманов:

ри огромном желании давно уже можно было покончить с этим злом,

[Исправлено: юля елиссева, 06.09.2024 - 11:11]

Цитата:если разом покончить с наркоманией и распространителами наркоты, то отделы по борьбе с наркотой останутся без работы. А оно им надо? :))