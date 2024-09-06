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≡ Свалки Костаная. Диваны, коробки, огрызки...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50020
Свалки Костаная. Диваны, коробки, огрызки...
Отправлено: 06.09.24 - 09:11
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О свалке во дворе дома № 107 по ул. Бородина сообщил «НГ» житель Костаная Серик КАБЫЛ.
- Завалили двор коробками, каким-то мусором, огрызками, - возмущается мужчина. - К контейнерам невозможно подойти!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
624
Re: Свалки Костаная. Диваны, коробки, огрызки...
Отправлено: 06.09.24 - 09:11
#1
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эти свалки не инопланетяне делают, а сами жители города. Потребительское отношение у отдельных граждан. Контейнеры для бытового мусора и пищевых отходов. А многие сваливают строительный мусор, вот старую мебель видим на фото. Эгоизм и пофигизм в народе засел крепко.
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