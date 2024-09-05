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"Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
"Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50020
"Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
Отправлено: 05.09.24 - 06:29
4 сентября в своём Telegram-канале председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев пояснил, что поступило заявление сотрудницы парламента о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова. В качестве доказательства опубликован скриншот переписки.
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Re: "Перед роддомом нужно заняться приятным" -...
Отправлено: 05.09.24 - 06:29
Совсем случайно попавшии, явно не на своем месте. А мы то думаем они (депутаты) денно и ночно о народном хозяйстве думают,как бы людям помочь. А они вон чем озабочены,
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5756
"Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
Отправлено: 05.09.24 - 06:54
Интересно девушка пишет о приставаниях, депутат Перуашев о домогательствах, а в заголовке харрасмент! Какой такой мент? Ничего не понимаю!
Re: "Перед роддомом нужно заняться приятным" -...
Отправлено: 05.09.24 - 09:17
Харрасмент, я новое слово узнал)
(Перед роддомом нужно за 9месяцев приятным заняться) по колхозному конечно подкат,но все равно весело. Для подростков самый раз)
А вот для уровня депутата ваще как то по детски звучит. Я думал такие серьёзные дядьки умеют ухаживать за дамами. А оказывается они колхозники) Даже подкатить не умеют.
(Перед роддомом нужно за 9месяцев приятным заняться) по колхозному конечно подкат,но все равно весело. Для подростков самый раз)
А вот для уровня депутата ваще как то по детски звучит. Я думал такие серьёзные дядьки умеют ухаживать за дамами. А оказывается они колхозники) Даже подкатить не умеют.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1591
Re: "Перед роддомом нужно заняться приятным" -...
Отправлено: 05.09.24 - 09:47
Цитата:
Не надо колхозников оскорблять такими сравнениями.
Vit:
Не надо колхозников оскорблять такими сравнениями.
"Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
Отправлено: 05.09.24 - 10:02
Цитата:
Skeptic:Да ладно) этому выражению 200 лет. Не кто давно не обижается. Да и колхозников больше не существует. Последний пропал 30 лет назад)) молодеж даже слов таких уже не знает без гугла)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 658
Re: "Перед роддомом нужно заняться приятным" -...
Отправлено: 05.09.24 - 11:14
Аскарик, а жена знает интересно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3515
Re: "Перед роддомом нужно заняться приятным" -...
Отправлено: 05.09.24 - 11:50
Цитата:
Вит прав, уровень подката как у школоты. А вообще зачем его лишать депутатства? Вот например, быков или коней которые не годны как производители, просто лишают текстикул. Лишившись текстикул конь или бык уже не прыгают на кобыл и коровов, так у них спокойный гормональный фон. Та и с депутатом надо. Утихомирить несложной операцией его гормональный фон и пусть дальше работает.
Skeptic:
Не надо колхозников оскорблять такими сравнениями.
Не надо колхозников оскорблять такими сравнениями.
Вит прав, уровень подката как у школоты. А вообще зачем его лишать депутатства? Вот например, быков или коней которые не годны как производители, просто лишают текстикул. Лишившись текстикул конь или бык уже не прыгают на кобыл и коровов, так у них спокойный гормональный фон. Та и с депутатом надо. Утихомирить несложной операцией его гормональный фон и пусть дальше работает.
"Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
Отправлено: 05.09.24 - 22:57
Только что на тиктоке выступал, утверждает что он отец шестерых детей,порядочный и честный,но был втянут в грязные игры, люто ненавидит плакальщика и во всем обвиняет его
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6459
Re: "Перед роддомом нужно заняться приятным" -...
Отправлено: 06.09.24 - 07:41
Цитата:
ТОО "Колхоз им. К.Маркса" И.Ванштейна ещё существует.
Vit:
Последний пропал 30 лет назад)
Последний пропал 30 лет назад)
ТОО "Колхоз им. К.Маркса" И.Ванштейна ещё существует.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6459
Re: "Перед роддомом нужно заняться приятным" -...
Отправлено: 06.09.24 - 07:46
Цитата:
За любой женщиной, даже если она и работает техничкой, но красива и сексуальна - нужно УХАЖИВАТЬ. Они любят ПОЛОМАТЬСЯ что бы выбрать САМЦА- это у них в генах заложено, инстинкт природы в продолжении рода это специально так сделал что бы ею обладал сильный самец для продолжения рода.
Этому депутату нужно было - Мальдивы, шубы, золото, квартира, авто - и она бы обязательна РАСТАЯЛА. Всегда важен сам ПРОЦЕСС.
Vit:
Даже подкатить не умею
Даже подкатить не умею
За любой женщиной, даже если она и работает техничкой, но красива и сексуальна - нужно УХАЖИВАТЬ. Они любят ПОЛОМАТЬСЯ что бы выбрать САМЦА- это у них в генах заложено, инстинкт природы в продолжении рода это специально так сделал что бы ею обладал сильный самец для продолжения рода.
Этому депутату нужно было - Мальдивы, шубы, золото, квартира, авто - и она бы обязательна РАСТАЯЛА. Всегда важен сам ПРОЦЕСС.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 992
"Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
Отправлено: 06.09.24 - 09:05
Цитата:
Странно не знать таких коллег.
ТОО "им. К.Маркса", И.М. Вечтейн
ACROS:
ТОО "Колхоз им. К.Маркса" И.Ванштейна
ТОО "Колхоз им. К.Маркса" И.Ванштейна
Странно не знать таких коллег.
ТОО "им. К.Маркса", И.М. Вечтейн
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16692
Re: "Перед роддомом нужно заняться приятным" -...
Отправлено: 06.09.24 - 10:07
Странная переписка в Ватсапп
Как будто оборванная или отредактированная
В 9:17 она пишет кофе будете?
Он через минуту отвечает "да царица"
Через час в 10:08 он пишет про то что хочет от нее детей
А что было между 9:17 и 10:08? Она занесла ему кофе и он целый час пил кофе и думал чё бы ещё написать? Или было всё-таки какое-то действо?
А ещё через 20 минут он уже пишет про занятия приятным
Она якобы молчит на все эти темы?
Следующее сообщение через 5 дней! Он просит ее кофе занести
Тоесть секретарша (а кто кофе ещё носит) 5 дней не переписывались со своим начальником?
Попахивает лютым шиздежом и может быть даже подставой
Я не говорю что депутат белый и пушистый но такое ощущение что секретарша просто спецом это сейчас вывалила ради каких-то преференций
Как будто оборванная или отредактированная
В 9:17 она пишет кофе будете?
Он через минуту отвечает "да царица"
Через час в 10:08 он пишет про то что хочет от нее детей
А что было между 9:17 и 10:08? Она занесла ему кофе и он целый час пил кофе и думал чё бы ещё написать? Или было всё-таки какое-то действо?
А ещё через 20 минут он уже пишет про занятия приятным
Она якобы молчит на все эти темы?
Следующее сообщение через 5 дней! Он просит ее кофе занести
Тоесть секретарша (а кто кофе ещё носит) 5 дней не переписывались со своим начальником?
Попахивает лютым шиздежом и может быть даже подставой
Я не говорю что депутат белый и пушистый но такое ощущение что секретарша просто спецом это сейчас вывалила ради каких-то преференций
-
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