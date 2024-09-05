Re: Казахстанец отправил родственникам фото жены и получил срок

Отправлено: - 22:12

как много у нас оказыается не то что дебилов, а просто МРАЗИ.

Лет так десять, я бы даже не обратил внимание, однако с возрастом приходит понимание или оценка тех или иных поступков по другому и к своему удивлению я прихожу к выводу,люди самые гнустные,жадные,жестокие создания среди живых существ