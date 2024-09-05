Отправлено: - 11:50

Skeptic:

Не надо колхозников оскорблять такими сравнениями.

Цитата:Вит прав, уровень подката как у школоты. А вообще зачем его лишать депутатства? Вот например, быков или коней которые не годны как производители, просто лишают текстикул. Лишившись текстикул конь или бык уже не прыгают на кобыл и коровов, так у них спокойный гормональный фон. Та и с депутатом надо. Утихомирить несложной операцией его гормональный фон и пусть дальше работает.