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≡ На ламповом светофоре в Костанае нет таймера для пешеходов. Заменят ли его на светодиодный?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50019
На ламповом светофоре в Костанае нет таймера для пешеходов. Заменят ли его на светодиодный?
Отправлено: 05.09.24 - 21:30
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Если переходить улицу со стороны дома № 137 по ул. Дощанова, не видно, сколько секунд осталось до красного сигнала. Что на этом участке дороги очень опасно: пешеход еще переходит улицу, а водители уже начинают движение.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6457
Re: На ламповом светофоре в Костанае нет таймера для пешеходов....
Отправлено: 05.09.24 - 21:30
#1
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Разве это проблема что бы о ней писать: - это ЭЛЕМЕНТАРНОЕ соблюдение ПДД как пешеходами так и водителями.
Пешеход должен закончить движение, а водитель обязан пропустить его - все дела. Раньше жили же без таймеров: - красный-жди; желтый -приготовься или заверши манёвр, переход; зелёный - иди.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3468
Re: На ламповом светофоре в Костанае нет таймера для пешеходов....
Отправлено: 05.09.24 - 22:33
#2
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Для чего вообще эти таймеры, стартануть под жёлтый или попытаться проскочить на зелёный? Что только увеличивает риск аварии. Достаточно, как и в основном большинстве стран, нормального светофора. Причём желательно, что бы зелёный одним, включался на 3-5 секунд после того, как загорелся красный, для других.
Опять небось опыт Египта или Туниса в Казахстане переняли? :lol:
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