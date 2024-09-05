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Для чего вообще эти таймеры, стартануть под жёлтый или попытаться проскочить на зелёный? Что только увеличивает риск аварии. Достаточно, как и в основном большинстве стран, нормального светофора. Причём желательно, что бы зелёный одним, включался на 3-5 секунд после того, как загорелся красный, для других.Опять небось опыт Египта или Туниса в Казахстане переняли?