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На ламповом светофоре в Костанае нет таймера для пешеходов. Заменят ли его на светодиодный?
На ламповом светофоре в Костанае нет таймера для пешеходов. Заменят ли его на светодиодный?
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