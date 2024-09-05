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≡ «Он же памятник». Кто ж его снесет?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50019
«Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 15:18
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Наш областной центр скорее молод, чем стар. Но свое историческое прошлое у города есть. Самое доступное свидетельство истории - ее архитектура, хранящая легенды и тайны. Только отношение ответственных структур за историческое наследие нельзя назвать последовательным.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3468
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 15:18
#1
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Героя Советского Союза Н. И. Беды по ул. Пушкина, 98 (скульптор Шварц, Москва, 1951 г.). - Леонид Игнатьевич Беда, исправьте.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10989
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 15:57
#2
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------***- городская гимназия, бывшая неполная вспомогательная школа (ул. Кирова (Каирбекова), 75);***---учился там
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10989
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 16:03
#3
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--***дом купца Воронова (ул. Повстанческая (Касымканова), 74);***--- его правнук живет в Кустанае --вы это знаете ???
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10989
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 16:14
#4
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Цитата:
Эл-починно:
Героя Советского Союза Н. И. Беды по ул. Пушкина, 98 (скульптор Шварц, Москва, 1951 г.). - Леонид Игнатьевич Беда, исправьте.

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10989
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 16:14
#5
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2283
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 16:15
#6
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Цитата:
Эл-починно:
Героя Советского Союза Н. И. Беды по ул. Пушкина, 98 (скульптор Шварц, Москва, 1951 г.). - Леонид Игнатьевич Беда, исправьте.

Исправил. Спасибо
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10989
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 16:19
#7
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---Его отец жил над нами в доме по Ленина , 38 . А это он нам написал с сестрой в 1970 году . Папа играл с ним в шахматы , употребляя коньячок . А я мерял его китель и папаху .Фото нет . Не было тогда современной техники . Кстати , звезды - дубликаты .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16690
«Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 16:35
#8
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Цитата:
Гога:
Ленина , 38 . А это он нам написал с сестрой в 1970 году . Папа играл с ним в шахматы , употребляя коньячок . А я мерял его китель и папаху .Фото нет . Не было тогда современной техники . Кстати , звезды - дубликаты .

Прислал бы в наш краеведческий музей его автографы

Тебе зачем уже в Краснодаре
Дети твои даже не знают где Костанай этот находится
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
970
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 17:07
#9
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"Любят" у нас историю. Зато цитаты президентов с баннеров, помню, кричали про "особое отношение к родной земле и истории". И где оно? Снести "Кустанай" ради дурацкого и обсыпающегося MARTa - видимо тоже вписывается в рамки нормального.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10989
«Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 18:54
#10
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Цитата:
abaika95:
Дети твои даже не знают где Костанай этот находится

---Один мой в Кустанае живет :lol: :lol: :lol:
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1378
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 22:30
#11
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Цитата:
vofkakst:
Снести "Кустанай" ради дурацкого и обсыпающегося MARTa - видимо тоже вписывается в рамки нормального.


Даже не этим плохо. Зачем все ТЦ, Макдональдсы, прокуратуры и отели тащить в центр города? Теперь здесь не прогулочная зона, а большая автостоянка с постоянной отвратительной вознёй как на африканском рынке. Ни проехать, ни пройти.

У населения города отобрали социально-культурный объект.

И отель здесь не нужен. Его строят якобы для пилотов международных авиалиний (отдых на время пересадок). Ну и стройте в районе Аэропорта, Береке, Юбилейного. В центр-то снова зачем тащить?
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