Re: Ждем ремонта, время пошло - Возможно, в сентябре исчезнет...

Отправлено: - 15:24

Видимо у акима города нет должной поддержки? Пока работает акимом пусть крутит "закручивает гайки с учетом законности", потому что карательная практика с участием всех карательных органов всегда дает позитивные результаты! А если будет всем говорить, что "карать не будем и головы отрывать", то сам себя обрекает в глазах общественности и уже многие думают, что он жалостливый руководитель, и выполнять не будут! Без постоянного контроля и без наказания, работа должным образом не будет выполняться! Об этом ему уже аким области несколько раз говорил: "а почему до сих пор не наказали?".