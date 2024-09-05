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≡ Ждем ремонта, время пошло - Возможно, в сентябре исчезнет костанайская достопримечательность со знаком минус
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50019
Ждем ремонта, время пошло - Возможно, в сентябре исчезнет костанайская достопримечательность со знаком минус
Отправлено: 05.09.24 - 13:51
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Разруху ежедневно наблюдают сотни людей. Место на улице Алтынсарина, близ базаров, очень оживленное - остановка примерно десятка автобусов. Вопрос, когда хозяин здания приведет подиум в порядок, задали журналисты на аппаратном совещании в акимате Костаная.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1490
Ждем ремонта, время пошло - Возможно, в сентябре исчезнет костанайская достопримечательность со знаком минус
Отправлено: 05.09.24 - 13:51
#1
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Такое сладкое место,деньги от аренды рекой! Почему такой беспредел с внешним видом!?

[Исправлено: Сабыр, 05.09.2024 - 17:02]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16690
Re: Ждем ремонта, время пошло - Возможно, в сентябре исчезнет...
Отправлено: 05.09.24 - 15:06
#2
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Цитата:
Началось публичное тестирование на тему «Насколько серьезно частник воспринимает требование акимата, исполнит или проигнорирует?


Так понимаю НГ поднимает вопрос
Слушают ли коммерсы окрики из акимата или всем пофиг чё там Жундубаев возмущается?

Интересно будет пронаблюдать эксперимент
Действительно у Жундубаева вполне себе адекватные и справедливые инициативы
Но такое ощущение что его просто никто не слушается что в акимате что в городе.

Вот сейчас надо добить вопрос чтобы реноме свое упрочить.

Напоминаю тема с машинками в центре города, уборкой снега коммерсами у своих территорий и единый архитектурный стиль рекламы до сих пор актуален. Никто пока выводов видимо не сделал
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
341
Re: Ждем ремонта, время пошло - Возможно, в сентябре исчезнет...
Отправлено: 05.09.24 - 15:24
#3
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Видимо у акима города нет должной поддержки? Пока работает акимом пусть крутит "закручивает гайки с учетом законности", потому что карательная практика с участием всех карательных органов всегда дает позитивные результаты! А если будет всем говорить, что "карать не будем и головы отрывать", то сам себя обрекает в глазах общественности и уже многие думают, что он жалостливый руководитель, и выполнять не будут! Без постоянного контроля и без наказания, работа должным образом не будет выполняться! Об этом ему уже аким области несколько раз говорил: "а почему до сих пор не наказали?".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1991
Re: Ждем ремонта, время пошло - Возможно, в сентябре исчезнет...
Отправлено: 05.09.24 - 19:35
#4
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Цитата:
Речь о подиуме здания, в котором располагаются магазин «Айналайн», другие торговые точки, аптека.

Источник:

Неужели владельцам этих здании не стыдно за облик своего бизнеса? неужели надо ждать волшебного пинка от акима города? Надо указывать ФИО владельцев пусть им будет стыдно! Не думаю что они после этого будут смотреть бесстыжими глазами на своих друзей и знакомых которые будут указывать на них пальчиком . А это у нас могут и любят..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7067
Re: Ждем ремонта, время пошло - Возможно, в сентябре исчезнет...
Отправлено: 05.09.24 - 22:28
#5
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У нас в Рудном пока в вялотекущей форме назревает грандиозный скандал по ремонту бесхозных строении. Дело в том, что акимат выкупает у владельцев заброшенные объекты,приводит его в порядок и выдает очередникам за жильем. А малосемейки,где до сих пор есть хозяева,но их вынудили покинуть своё жильё много лет назад,признают как бесхозные.не согласные наняли адвоката, аргументы которого похоже на здравый смысл,с чем не согласен аким. Посмотрим,чем будет развязка,она не за горами
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