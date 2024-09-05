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≡ Казахстанец отправил родственникам фото жены и получил срок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50019
Казахстанец отправил родственникам фото жены и получил срок
Отправлено: 05.09.24 - 17:34
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"Ввиду возникших позднее непримиримых разногласий Б. обратилась в суд с заявлением о расторжении брака, на что А. начал требовать у нее денежные средства под угрозой распространения фото интимного характера, позорящих Б.", - говорится в сообщении суда.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1991
Re: Казахстанец отправил родственникам фото жены и получил срок
Отправлено: 05.09.24 - 17:34
#1
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Цитата:
Суд, изучив все материалы дела и признав вину мужчины, вынес приговор, признав его виновным по статьям 194, части 1 и 147, части 5 УК. Он осужден на 3 года и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы.

Источник:


Разве это мужчина? По моему это жалкое подобие и подделка под мужчину
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6457
Re: Казахстанец отправил родственникам фото жены и получил срок
Отправлено: 05.09.24 - 21:47
#2
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Бл...ь, как много у нас оказыается не то что дебилов, а просто МРАЗИ.
Интересно: - на зоне его зеки ОПУСТЯТ за это ??
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7067
Re: Казахстанец отправил родственникам фото жены и получил срок
Отправлено: 05.09.24 - 22:12
#3
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как много у нас оказыается не то что дебилов, а просто МРАЗИ.
Лет так десять, я бы даже не обратил внимание, однако с возрастом приходит понимание или оценка тех или иных поступков по другому и к своему удивлению я прихожу к выводу,люди самые гнустные,жадные,жестокие создания среди живых существ
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