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≡ Более 120 граффити с рекламой наркотиков закрасили полицейские и волонтеры в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50019
Более 120 граффити с рекламой наркотиков закрасили полицейские и волонтеры в Костанае
Отправлено: 05.09.24 - 19:46
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Они взяли аэрозольные баллончики с краской и объехали 5 и 7 микрорайон и дома по ул.Строительной. За несколько часов участники акции закрасили более 120 надписей. В целом в этом году уже закрашено более 400 надписей.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1991
Re: Более 120 граффити с рекламой наркотиков закрасили...
Отправлено: 05.09.24 - 19:46
#1
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Цитата:
- Оставляя такие надписи наркосбытчики предлагают способ приобретения наркотических средств без посредников, - отметила она

Источник:


Почему мошенники не создают фейковые адреса и не обманывают наркоманов, тем самым подрывая доверие к телеграмм каналам?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7067
Re: Более 120 граффити с рекламой наркотиков закрасили...
Отправлено: 05.09.24 - 22:02
#2
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При огромном желании давно уже можно было покончить с этим злом, однако волынку тянут толи чтобы штат сотрудников были чем-нибудь заняты или действительно не могут найти главарей
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