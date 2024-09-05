Отправлено: - 19:46

Они взяли аэрозольные баллончики с краской и объехали 5 и 7 микрорайон и дома по ул.Строительной. За несколько часов участники акции закрасили более 120 надписей. В целом в этом году уже закрашено более 400 надписей.