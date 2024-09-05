Re: Фальсификация от Минздрава и давление на судью? Процесс по...

Отправлено: - 18:52

Если на доводы профессионального адвоката,судья положила,(пардон, не приняла к сведению) то нас,простых смертных послать куда проще. На мои доводы,что я знал о готовящемся участковым провокации и продал нулевку (есть фрагмент видео),а в протоколе указан дербес четыре градуса (который снят с производства несколько лет назад, справка от производителя прилагается) судьей игнорированы....