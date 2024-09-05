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≡ Фальсификация от Минздрава и давление на судью? Процесс по иску кандидата в главврачи Костанайской горбольницы прокомментировал представитель истца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50016
Фальсификация от Минздрава и давление на судью? Процесс по иску кандидата в главврачи Костанайской горбольницы прокомментировал представитель истца
Отправлено: 05.09.24 - 15:37
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Решение по иску Дамира БАЛГУЖИНА к управлению здравоохранения вынесли 22 августа. Не в пользу истца. Представитель истца Жаслан БАЙБАЗАРОВ, комментируя "НГ" итог судебного разбирательства, утверждает: история еще далеко не закончилась.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
341
Re: Фальсификация от Минздрава и давление на судью? Процесс по...
Отправлено: 05.09.24 - 15:37
#1
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"Не тем путем идем, нужно идти другим путем" говорил однажды Ленин В.И, будучи юристом и пошел другим путем и выиграл! Здесь СМИ не помощник, нужно "бороться", доказывая сначала, что претендент на должность гл врача был необоснованно уволен! Пока эту планку не перепрыгнет истец, толку видимо не будет!
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