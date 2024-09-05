Re: Фальсификация от Минздрава и давление на судью? Процесс по...

Отправлено: - 15:37

"Не тем путем идем, нужно идти другим путем" говорил однажды Ленин В.И, будучи юристом и пошел другим путем и выиграл! Здесь СМИ не помощник, нужно "бороться", доказывая сначала, что претендент на должность гл врача был необоснованно уволен! Пока эту планку не перепрыгнет истец, толку видимо не будет!