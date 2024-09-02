Отправлено: - 13:05

dandiv: Существуют ли в продаже книги по ПДД со всеми изменениями, может кто видел?

Цитата:Раньше на азс продавали. Новые пдд и ещё книженца с разными штрафами и примудростями на дорогах. Где то дома лежит на полке. .но они уже не актуальны. Новых не встречаю. Так бы тоже прикупил и память освежить не помешало бы. Наверно не выпускают а В электроном не очень удобно пользоваться.