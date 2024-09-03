Отправлено: - 21:23





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53429 Ночью с 14 на 15 сентября 2022 годаИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53429 19 сентября 2022 года потерпевший обратился с заявлением в управление полиции Костаная.Источник:

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 03.09.2024 - 22:25]

Цитата:...ограбили...Цитата:Почему так поздно? Раз такие повреждения.. была госпитализация..там бы в больнице и написал заявление. В такое позднее время и пешком и ключами в кармане от авто....был пьяный? И теперь показывает на каждого встречного пальцем..