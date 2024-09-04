saba: Просто так для интереса почитайте для чего Суворов в Альпы поперся и при чём здесь Австрия!
Зачем мне если и так знаю
Во Франции произошел майдан К власти пришла "хунта революционеров" Российская империя как всегда испугалась что майдан переметнется к ней Вместе с другими странами Европы начали давить Францию Франция успешно всех отбила Самый крутой майданутый мелкий носатый корсиканец начал переть во власть во Франции Россия послала Ихтамнетов во главе с росгвардецем Суворовым разбить мелкого КВНщика ой корсиканца на дальних подступах спасая диктатуру в Австрии Суворов ползал ползал по Альпам, убил кучу своих солдат в морозах В итоге выиграл две битвы ниче толком не добился и ушел потомучто корсиканец в это время в Африке воевал Корсиканец вернулся и несколькими походами вернул все что Суворов там отбивал
Зачем Россия гробила своих солдат ради спасения Австрии? Ай бабы ещё нарожают
А теперь Россия расхлебывет все эти походы и бесполезные войны
Демографическая дыра размером в 10 млн убыли населения каждый год Мужчин не хватает Взамен завозят таджиков оплодворителей
"А мне Лимон говорит, чтобы я телевизор не смотрел А я же по телевизору по россТВ и смотрел, бугаев не видел, как и изможденных русских, единственное есть разница по возрасту, россияне старше намного, украинцы выглядят лет на 30-40, россияне под полтинник, не знаю может камера так выхватила! А ещё смотрел телеканал Дождь который Вы конечно же не смотрите, там был репортаж из украинского лагеря для военнопленных, снимали международные волонтеры, без комментариев и интервью, просто быт! Очень похоже на пионерлагерь."
что наглядно и демонстрируете, телеканалы созданы для показа нужной картинки, которую "хаваете" и транслируете
лимон: для показа нужной картинки, которую "хаваете" и транслируете
А что создано для другого? В интернете вообще очень трудно что то другое посмотреть, о чём то поинтересовался и сразу такое же подсовывает!.А вот для анализа,как раз такие картинки и нужны! Скептик ведь рассказывает вещи которые опровергает его же любимое правительство РФ устами федеральных каналов!
Так то ж если б они этим занимались. И в частную сферу и взаимоотношения свои носы не совали. И потом, в моем понимании это не "забота" со стороны государства, это его функция. Поэтому скорее нет, без пояснения я вас не понял. Вот буквально свежайший пример, сегодняшний. У моих сотрудниц есть дети школьники. Одна из них прослушивает голосовое в ватсапе "...собираем по 200 тенге на папки для хранения личных дел учеников". 200, с..а, тенге. Меня попрошайки на улицы за такое подаяние далеко пошлют. Аэс они собрались строить.
111: Россия сегодня это какое то сумасшествие? Сергей Козлов, Герой России, русский.
Цитата:
N0name: украина сегодня это какое-то сумасшествие?
Один маньяк, извращенец и психопат Зарубил топором свою любовницу и дочку Сел Пошел на войну за бабки Вернулся с нее Убил свою новую беременную любовницу Опять сел Опять на войну пойдет Заработает бабок вернется И будет по школам ходить рассказывать какой он храбрец
Это вот новый герой России Его никто в России не осуждает
В Украине мужик избивал и издевался над теми кто уклонялся от призыва В Украине его критикуют и требуют посадить Он не герой Украины.
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