Отправлено: - 10:55

зимой мы так стоим и мерзнем!

Цитата:Краткий обзор биологических особенностей человеческого организма: если не стоять а идти, то мерзнуть будешь гораздо меньше.Что за манера у, вероятно, взрослых людей хныкать? У перевозчика есть обязательства по интервалам движения автобусов, всё! К не соблюдению оных и должна быть претензия как к факту. Мерзнешь или нет его не...волнует. и не должно.