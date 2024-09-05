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≡ Костанайцы жалуются на перевозчика, нарушающего интервал движения автобусов. Как его накажут?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50013
Костанайцы жалуются на перевозчика, нарушающего интервал движения автобусов. Как его накажут?
Отправлено: 05.09.24 - 09:59
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10 августа Асель АМЕНОВА ждала автобус маршрута № 10 на остановке «Казпочта». В 20.55, когда она только шла на остановку, проехал автобус этого маршрута. Следующий автобус ждали ровно 50 минут.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
968
Re: Костанайцы жалуются на перевозчика, нарушающего интервал...
Отправлено: 05.09.24 - 09:59
#1
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Цитата:
Старшему механику перевозчика объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания 

Дешевая отписка. Чтобы отстали. При чем тут механик? Вы снижаете количество машин на маршруте. Вы субсидии получаете не за то, чтобы автобусы стояли в боксе.
После часов 7-8 вечера ожидание просто невероятное
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15385
Костанайцы жалуются на перевозчика, нарушающего интервал движения автобусов. Как его накажут?
Отправлено: 05.09.24 - 10:21
#2
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Эта война будет вечной. Зимой пассажиру холодно, летом жарко-включи "мразь"кондер. Старый автобус плохой, новый автобус плохой. Че быстро едешь-че медленно едешь. Водитель косо на меня посмотрел. У него на окошке флаг Казахстана немного грязноват. И тд.

[Исправлено: Vit, 05.09.2024 - 10:28]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7062
Re: Костанайцы жалуются на перевозчика, нарушающего интервал...
Отправлено: 05.09.24 - 10:36
#3
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Я бы призвал отнестись товарищ Аменову терпимо к сегодняшнему бытию. Меня грабили,избивали моих сотрудников,разбивали окна, рэктировали и даже отобрали лицензию подделав акт и протокол, на все мои заявления полисмены послали куда подальше,мол подавай на суд на своих обидчиков. Так и живём...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
847
Костанайцы жалуются на перевозчика, нарушающего интервал движения автобусов. Как его накажут?
Отправлено: 05.09.24 - 10:55
#4
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Цитата:
зимой мы так стоим и мерзнем! 

Краткий обзор биологических особенностей человеческого организма: если не стоять а идти, то мерзнуть будешь гораздо меньше.
Что за манера у, вероятно, взрослых людей хныкать? У перевозчика есть обязательства по интервалам движения автобусов, всё! К не соблюдению оных и должна быть претензия как к факту. Мерзнешь или нет его не...волнует. и не должно.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
657
Re: Костанайцы жалуются на перевозчика, нарушающего интервал...
Отправлено: 05.09.24 - 11:15
#5
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Сегодня по Доненбаевой автобусник №10, номер не скажу, не стал ждать поезда на переезде, развернулся создал пробку и поехал обратно. где вы таких отбитых водил берете?
сигналь не сигналь, им все по боку
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
968
Re: Костанайцы жалуются на перевозчика, нарушающего интервал...
Отправлено: 05.09.24 - 11:24
#6
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Цитата:
Карачун:
обязательства по интервалам движения автобусов,

Одно вытекает из другого. Представьте, зима, школьник после последнего урока (2 смена) стоит по полчаса на морозе и ждет автобус, а перевозчик решил такой: "а че, давайте 1 автобус в час - нормально же будет". Ждешь его минут 40-50 и приезжает эта "коробчонка" китайская на 20 пассажиров. Забитая наглухо. Но при этом - стоимость проезда растет. А качество услуги -нет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15385
Костанайцы жалуются на перевозчика, нарушающего интервал движения автобусов. Как его накажут?
Отправлено: 05.09.24 - 11:38
#7
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Цитата:
директор пляжа:
где вы таких отбитых водил берете?

Наверно по летел обратно что б не растянуть интервал из за поезда. Пока поезд проедет автобус туда сюда пройдёт 15 мин. И завтра в газете напишут что небыло долго автобуса)
Опять механику штраф. Угрозы что лишат субсидии. Вот так и живем( как сказал Сайлау) :lol:
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