Re: Костанайцы жалуются на перевозчика, нарушающего интервал...

Отправлено: - 10:36

Я бы призвал отнестись товарищ Аменову терпимо к сегодняшнему бытию. Меня грабили,избивали моих сотрудников,разбивали окна, рэктировали и даже отобрали лицензию подделав акт и протокол, на все мои заявления полисмены послали куда подальше,мол подавай на суд на своих обидчиков. Так и живём...