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≡ "Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50011
"Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
Отправлено: 05.09.24 - 06:29
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4 сентября в своём Telegram-канале председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев пояснил, что поступило заявление сотрудницы парламента о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова. В качестве доказательства опубликован скриншот переписки.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7062
Re: "Перед роддомом нужно заняться приятным" -...
Отправлено: 05.09.24 - 06:29
#1
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Совсем случайно попавшии, явно не на своем месте. А мы то думаем они (депутаты) денно и ночно о народном хозяйстве думают,как бы людям помочь. А они вон чем озабочены,
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5756
"Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
Отправлено: 05.09.24 - 06:54
#2
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Интересно девушка пишет о приставаниях, депутат Перуашев о домогательствах, а в заголовке харрасмент! Какой такой мент? 8-) Ничего не понимаю!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15381
Re: "Перед роддомом нужно заняться приятным" -...
Отправлено: 05.09.24 - 09:17
#3
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Харрасмент, я новое слово узнал)
(Перед роддомом нужно за 9месяцев приятным заняться) по колхозному конечно подкат,но все равно весело. Для подростков самый раз)
А вот для уровня депутата ваще как то по детски звучит. Я думал такие серьёзные дядьки умеют ухаживать за дамами. А оказывается они колхозники) Даже подкатить не умеют.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1591
Re: "Перед роддомом нужно заняться приятным" -...
Отправлено: 05.09.24 - 09:47
#4
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Цитата:
Vit:

Не надо колхозников оскорблять такими сравнениями.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15381
"Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
Отправлено: 05.09.24 - 10:02
#5
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Цитата:
Skeptic:
Да ладно) этому выражению 200 лет. Не кто давно не обижается. Да и колхозников больше не существует. Последний пропал 30 лет назад)) молодеж даже слов таких уже не знает без гугла)
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