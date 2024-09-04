"Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском хозяйстве". Фермеры об инициативах Токаева
Отправлено: 04.09.24 - 19:43
По мнению Ивана Сауэра, за дутыми и приписанными цифрами стоят конкретные люди. И это не только чиновники. Коллеги по АПК, по его словам, тоже грешат приписками: где-то приукрашивают, где-то пытаются покрасоваться перед акимом, министром или ещё выше. Читать новость
Цитата://Ведь фальсификация – это своего рода госизмена.//
Иван Адамович, конечно среди нас АВТОРИТЕТ, но по вековой умелой привычке ладить с властью и в то же время сказать нужное что присуще его предкам, немножко кривит душой и он сам об ЭТОМ прекрасно знает: - тогда выходит госизменой занимаются и давно УСПЕШНО занимаются сами и гос.служащие, когда осенью после и во время уборки настойчиво "ПРОСЯТ" поднять урожайность, якобы для рейтинга акима и района в целом. И смею предположить и даже не предполагать , а УТВЕРЖДАТЬ: - об этом знают практически ВСЕ, начиная с Президента и кончая простым сельским акимчиком.
Только в 2024 году в сентябре Президент дал понять, что пора кончать с теми, независимо аким это или другое лицо за их лживую статистику, а проще говоря, пора делянки выдавать для осваивания, например посадка деревьев вокруг крупных и средних городов страны! Глядишь, вся степь станет тайгой непролазной.Так что остается всем, кто согласен с Президентом РК, сдавать писак, фальсификаторов в руки тех, кто ловит, рубит и рассаживает! Другого пути нет и не будет! Вот тогда будет справедливо и честно, чтобы трудяги поняли, что их слышат в гос-ве, а под фальсификаторами горит земля и готовы лопаты!
родом из Шанхая2022: наши фермеры поднимают урожайность?
Раз вы не понимаете в сельском хозяйстве , то это не значит что вы не можете БЫТЬ министром сельского хозяйства ( шутка-но, в каждой шутке всего лишь доля шутки, остальное правда). По поводу - ПОДНЯТИЯ урожайности - это МИФ выдуманный НЕСПЕЦИАЛИСТАМИ сельского хозяйства. Наша земля, пашня - это не украинский чернозём где можно СВОБОДНО получать 80-100 ц/га, и даже не краснодаро-ростовские земли где мои коллеги получают по 50-60 ц/га не вкладывая особых средств. Наши природные возможности( я сужу по своим землям расположенные в 3 зоне Костанайской области, в зоне официально засушливого климата где ежегодная норма осадков 200-225 мм) ограничиваются урожайностью в пределах 8-12 ц/га. Можно конечно и выше с применением химий, удобрении и прочих микро и макро добавок, но тогда СЕБЕСТОИМОСТЬ будет за 100 тенге за килограмм, тогда как реализационная цена начинается от 50 тенге и максимум достигнет 120 ( если ещё и достигнет). Смысл тогда кормить ПЕРЕКУПЩИКОВ и БАРЫГ от перепродаж именуемых ЗЕРНОТРЕЙДЕРАМИ, работая себе в убыток.
Свинина харам. Вы не откройте свиноферму у нас. Задушат. Проклянут. Сожгут. Да и гимор заниматься этим. Лучше весной посеял, осенью собрал. Бабки на карман и на Мальдивы отдыхать. Можно домик прикупить. А лохам сказки говорить про убыточность)))
Да погуглил. Есть свинофермы. Пытаются выйти на рынок Китая. Я давно удевлялся почему мы Китай не закидаем свининой. У нас есть все. Корма для них. Китайцы кушают свинину похлеще украинцев и русских) причём у них этот процесс без отходный. Я тут недавно по тц в китае гулял. Это ржака. Продают все)
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