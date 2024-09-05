Re: "Перед роддомом нужно заняться приятным" -...

Отправлено: - 09:17

Харрасмент, я новое слово узнал)

(Перед роддомом нужно за 9месяцев приятным заняться) по колхозному конечно подкат,но все равно весело. Для подростков самый раз)

А вот для уровня депутата ваще как то по детски звучит. Я думал такие серьёзные дядьки умеют ухаживать за дамами. А оказывается они колхозники) Даже подкатить не умеют.