Отправлено: - 12:18

абике:



[Исправлено: Skeptic, 04.09.2024 - 13:53]

Цитата:У нас же ж в приоритете не здравый смысл, справедливость и неотвратимость наказания, а "права человека", "гуманизация УК" и прочая мутотень.Потому подобные недоросли и ведут себя так беспардонно.С детства знают, что всё с рук сойдёт. Им ещё в школе ювенальщики это внушили.