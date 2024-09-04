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≡ Пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами, задержали полицейские в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50009
Пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами, задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 04.09.24 - 12:12
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Нарушителем оказался 26-летний местный житель, которого полицейские задержали на соседней улице. До этого времени он успел зайти в круглосуточный магазин и умышленно повредить входную дверь.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
339
Re: Пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами,...
Отправлено: 04.09.24 - 12:12
#1
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За 15 суток, эта биоособь могла и акимат разрушить до основания! По факту он совершил злостное хулиганство и должен был арестован как лицо, совершившее уголовный проступок, а не административное правонарушение!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1590
Пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами, задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 04.09.24 - 12:18
#2
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Цитата:
абике:

У нас же ж в приоритете не здравый смысл, справедливость и неотвратимость наказания, а "права человека", "гуманизация УК" и прочая мутотень.
Потому подобные недоросли и ведут себя так беспардонно.
С детства знают, что всё с рук сойдёт. Им ещё в школе ювенальщики это внушили.

[Исправлено: Skeptic, 04.09.2024 - 13:53]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
965
Пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами, задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 04.09.24 - 12:46
#3
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Мелкое хулиганство- это когда ну 1 или 2 вазона, но уже 50... Это перебор.
Наверно он не со зла просто))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7060
Re: Пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами,...
Отправлено: 04.09.24 - 13:07
#4
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Мне кажется психически нормальные люди не делают таких вещей, однозначно показать врачу и принудительно лечить в соответствующих заведениях
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5754
Re: Пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами,...
Отправлено: 04.09.24 - 13:07
#5
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Цитата:
vofkakst:
Наверно он не со зла просто))

Просто покурить вышел и нечаянно 50 вазонов разбил :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40767
Re: Пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами,...
Отправлено: 04.09.24 - 14:14
#6
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1986
Re: Пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами,...
Отправлено: 04.09.24 - 20:22
#7
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За такой поступок необходимо такой штраф назначить что бы в другой раз даже полевые цветы обходил стороной!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1540
Re: Пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами,...
Отправлено: 04.09.24 - 22:16
#8
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....наказать его по всей строгости закона..
....а вообще это результат нашей любви к городу,стране,уважения к окружающим,себе, одним словом воспитанность,если этого ничего нет вот такой результат я думаю это не последний....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24377
Re: Пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами,...
Отправлено: 04.09.24 - 23:40
#9
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Как так? Ущерб 360 тыщ а штраф 150? Должно же быть в десятикратном размере от ущерба :-o
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