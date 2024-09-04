Отправлено: - 20:13

сайлау курманов:

Стесняюсь спросить,а что он с ними делал, ни шкура,ни мяса чуть больше мышки

Цитата:.....не стесняйся спрашивай шкурки шли на шапки,мясо кушапи а жир говорят лечебный от простуды....лекарства то дорогие да химия сплошная...