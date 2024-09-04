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≡ Ставил петли - Охотника на сусликов наказали штрафом в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50009
Ставил петли - Охотника на сусликов наказали штрафом в Костанайской области
Отправлено: 04.09.24 - 14:53
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За 3 дня после начала сезона охоты мобильные группы проверили 650 охотников-любителей. Под контроль взяты и автомобильные дороги. Сотрудники вправе остановить транспортное средство и осуществить наружный осмотр.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7060
Re: Ставил петли - Охотника на сусликов наказали штрафом в...
Отправлено: 04.09.24 - 14:53
#1
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Утром 3 сентября около поселка Родина выявлен факт охоты на зурмана (суслик-песчаник
Стесняюсь спросить,а что он с ними делал, ни шкура,ни мяса чуть больше мышки
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1540
Re: Ставил петли - Охотника на сусликов наказали штрафом в...
Отправлено: 04.09.24 - 20:13
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Стесняюсь спросить,а что он с ними делал, ни шкура,ни мяса чуть больше мышки


.....не стесняйся спрашивай шкурки шли на шапки,мясо кушапи а жир говорят лечебный от простуды....лекарства то дорогие да химия сплошная...
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1988
Re: Ставил петли - Охотника на сусликов наказали штрафом в...
Отправлено: 04.09.24 - 22:13
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Это вы, наверное, про сурков. А в тексте про сусликов.
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