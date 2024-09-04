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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16684
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 14:24
#11446
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Цитата:
saba:
Просто так для интереса почитайте для чего Суворов в Альпы поперся и при чём здесь Австрия!

Зачем мне если и так знаю

Во Франции произошел майдан
К власти пришла "хунта революционеров"
Российская империя как всегда испугалась что майдан переметнется к ней
Вместе с другими странами Европы начали давить Францию
Франция успешно всех отбила
Самый крутой майданутый мелкий носатый корсиканец начал переть во власть во Франции
Россия послала Ихтамнетов во главе с росгвардецем Суворовым разбить мелкого КВНщика ой корсиканца на дальних подступах спасая диктатуру в Австрии
Суворов ползал ползал по Альпам, убил кучу своих солдат в морозах
В итоге выиграл две битвы ниче толком не добился и ушел потомучто корсиканец в это время в Африке воевал
Корсиканец вернулся и несколькими походами вернул все что Суворов там отбивал


Зачем Россия гробила своих солдат ради спасения Австрии? Ай бабы ещё нарожают

А теперь Россия расхлебывет все эти походы и бесполезные войны

Демографическая дыра размером в 10 млн убыли населения каждый год
Мужчин не хватает
Взамен завозят таджиков оплодворителей

Бабы в России теперь рожают Махмудонов и Равшонов

[Исправлено: abaika95, 04.09.2024 - 15:26]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 14:25
#11447
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Памяти



Российские нацисты убили их всех, всю семью, ну мужик только жив
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1520
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 15:01
#11448
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"А мне Лимон говорит, чтобы я телевизор не смотрел А я же по телевизору по россТВ и смотрел, бугаев не видел, как и изможденных русских, единственное есть разница по возрасту, россияне старше намного, украинцы выглядят лет на 30-40, россияне под полтинник, не знаю может камера так выхватила! А ещё смотрел телеканал Дождь который Вы конечно же не смотрите, там был репортаж из украинского лагеря для военнопленных, снимали международные волонтеры, без комментариев и интервью, просто быт! Очень похоже на пионерлагерь."

что наглядно и демонстрируете, телеканалы созданы для показа нужной картинки, которую "хаваете" и транслируете
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
911
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 15:57
#11449
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5754
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 18:26
#11450
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Цитата:
лимон:
для показа нужной картинки, которую "хаваете" и транслируете

А что создано для другого? В интернете вообще очень трудно что то другое посмотреть, о чём то поинтересовался и сразу такое же подсовывает!.А вот для анализа,как раз такие картинки и нужны! Скептик ведь рассказывает вещи которые опровергает его же любимое правительство РФ устами федеральных каналов!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5754
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 18:28
#11451
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Цитата:
abaika95:
Зачем мне если и так знаю

Знайка из книг Н Носова?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6451
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 20:03
#11452
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Цитата:
Карачун:
Даже ребенку, которому совершенно очевидно нужна помощь не нравится чрезмерная опека.


Вы прекрасно поняли что я имел ввиду: - создание УСЛОВИЙ - то есть-финансирование, создание условии, социальная инфраструктура и прочие финансово-организационные мероприятия.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5829
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 20:59
#11453
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Цитата:
maxsaf:
А Путин в бункере, защищён от всего, что только можно, поэтому я всего лишь делаю прогноз, будучи при этом совершенно нейтральным.


Нострадамус однако, сами то защищены?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 21:04
#11454
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Цитата:
ACROS:
создание УСЛОВИЙ

Так то ж если б они этим занимались. И в частную сферу и взаимоотношения свои носы не совали. И потом, в моем понимании это не "забота" со стороны государства, это его функция. Поэтому скорее нет, без пояснения я вас не понял.
Вот буквально свежайший пример, сегодняшний. У моих сотрудниц есть дети школьники. Одна из них прослушивает голосовое в ватсапе "...собираем по 200 тенге на папки для хранения личных дел учеников". 200, с..а, тенге. Меня попрошайки на улицы за такое подаяние далеко пошлют. Аэс они собрались строить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 21:58
#11455
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Эх, русские Герои..
И наши Зетпатриоты их защищают..


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24377
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 22:06
#11456
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Цитата:
Kairat stayer:
Нострадамус однако, сами то защищены?

Не, обычный смертный каких миллиарды.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 22:20
#11457
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Россия сегодня это какое то сумасшествие?
Сергей Козлов, Герой России, русский.


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