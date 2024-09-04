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≡ Появились очертания нового Налогового кодекса: что ждет бизнес
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50009
Появились очертания нового Налогового кодекса: что ждет бизнес
Отправлено: 04.09.24 - 20:55
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"Бизнес-среда обрадовалась, узнав, что благодаря выступлению Президента у нас будет еще время на доработку кодекса. Возможно, в нем будут учтены все те моменты, которые мы хотели. Однако я рекомендую бизнесу не расслабляться", - подчеркнул эксперт.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
339
Re: Появились очертания нового Налогового кодекса: что ждет...
Отправлено: 04.09.24 - 20:55
#1
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Если производителям товаров дадут преференции по налогам, то они тоже должны идти навстречу гражданам гос-ва, не поднимая цены на свои товары. По другому, будет несправедливо! При этом обязательно должна быть высокая ответственность со стороны бизнеса за содеянное теми, кому Президент РК дал преференции и хочет снизить карательную практику! Послабления, проводимые гос-вом в любом виде, это проявления слабости, отсутствие опыта, наработок или поверхностного подхода, что позволяет многим горе-бизнесменам уклоняться от уплаты налогов в казну! Нет до сих пор действенного контроля за сбором налогов! Плохо работает письменная форма договоров, а в некоторых местах её и вовсе нет при совершении сделок, при совершении услуг, работ! Отсюда и создаются условия для совершения коррупции! Создавая комфортные условия для бизнеса, который уклоняется от уплаты налогов в настоящее время, не требуя взамен исполнения законов в налоговых отношениях, гос-во в будущем рискует стать стороной провокаций! Когда бизнес без исключения будет добросовестно платить в казну налоги без карательной практики, тогда только можно создавать комфортные условия! Бизнес до этого еще не дорос, из-а отсутствия справедливой ответственности!
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