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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50009
Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 16:06
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Конечно же, избирком обосновал траты. 70% уйдет на зарплаты избирательной комиссии. Работа непростая. Подготовка к референдуму, подсчёт... Я тут подумал: а спрошу-ка у «Гугла», что можно было бы построить в Казахстане на 15,5 млрд. тенге?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16684
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 16:06
#1
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Цитата:
Стоимость строительства станции оценивают примерно в 10-15 млрд зеленых американских денег


Цитата:
запросил из бюджета на проведение референдума ни много ни мало 15,5 млрд тенге.


Цитата:
Выходит, что 15,5 млрд тенге – это цена вопроса.


Цена вопроса это 15 млрд долларов которые уйдут на строительство
А цена референдума это копейки которые затрачиваются на то чтобы траты в 15 млрд долларов выглядели обосновано

Не мы так решили а народ

Хотя до сих пор непонятно нафига нам это АЭС?

Кулибаевские и китайские майнинговые фермы уберите из страны либо навесте на них огромные суммы за пользование энергосистемой и не будет никаких проблем с обновлением энергосетей.

А АЭС это погоды не сделает
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40765
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 18:05
#2
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Цитата:
Я тут подумал: а спрошу-ка у «Гугла», что можно было бы построить в Казахстане на 15,5 млрд. тенге?

Неправильная постановка вопроса.
15 миллиардов уйдут без проблем на любой заводик из китайского барахла, который не будет работать и даже больше, в основном же будут пилить и на заводик уйдет скромный миллиард.
Так что вам надо брать ОДИН миллиард , а не 15.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7060
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 19:12
#3
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Я вот заметил хорошие мысли исходят от абайки,а бредятина от 111,хотя подозреваю что эти два комментаторы есть одно лицо, потому что во всех ветках они идут парой друг за другом. Видимо перебегает от одного профиля в другой,разницей в несколько минут
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1590
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 19:44
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
хорошие мысли исходят от абайки

:lol: Это вот ЭТО хорошая мысль: "...нафига нам это АЭС?"
Однако... :-o
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1539
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 04.09.24 - 00:03
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Я вот заметил хорошие мысли исходят от абайки,а бредятина от 111,хотя подозреваю что эти два комментаторы есть одно лицо, потому что во всех ветках они идут парой друг за другом. Видимо перебегает от одного профиля в другой,разницей в несколько минут


......чем леший не шутит.....у меня давно были подозрения...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1539
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 04.09.24 - 00:11
#6
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Что касается референдума - казахстанцам предстоит ответить на один вопрос: согласны ли вы со строительством АЭС.

....на строительство проведём референдум,придёт другой правитель и скажет ненужна нам атомная энергетика будем закрывать,на закрытие также потребуется референдум?....
....а вот в Германии просто взяли и закрыли все АЭС никто не спросил народного мнения,все молчат вот такая демократия....
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5754
Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 04.09.24 - 00:31
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
а вот в Германии просто взяли и закрыли все АЭС

И сразу стали по себестоимости продукции проигрывать США, а крупные концерны стали переводить производство за пределы Германии. А в дальнейшем стоимость энергии будет только дорожать, ВИЭ никак не восполнит эту нишу!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6451
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 04.09.24 - 20:13
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
у меня давно были подозрения.


Манера изложения, ход мыслей, логика рассуждения, стилистика речи, построение разговора - это два разных индивидума.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6451
Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 04.09.24 - 20:14
#9
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
придёт другой правитель и скажет ненужна нам атомная энергетика будем закрывать


Это будет известно после 2029 года- когда уйдёт второй президент Токаев и придёт третий президент. И всегда так же: - последующий НИКОГДА не будет заниматься делами предыдущего. Пример - ЛРТ назарбаевское творение - и Токаев им занимается постольку-поскольку, не прикладывая особых усилии, чисто из-за стыда за столицу перед иноземцами.

[Исправлено: ACROS, 04.09.2024 - 21:18]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6451
Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 04.09.24 - 20:23
#10
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Цитата:
abaika95:
Кулибаевские и китайские майнинговые фермы уберите из страны


Эта ИСТЕРИЯ с АЭС началась акурат после публикации о наличии в стране майнинговых ферм.

Цитата:
abaika95:
Хотя до сих пор непонятно нафига нам это АЭС?


Что бы Токаев ДОСТОЙНО ответил инициатору строительства АЭС Владимиру Владимировичу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24375
Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 04.09.24 - 20:47
#11
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Цитата:
ACROS:
Что бы Токаев ДОСТОЙНО ответил инициатору строительства АЭС Владимиру Владимировичу.

Владимир Владимирович, народ Казахстана выбрал Францию для строительства потому что общая история, корни и т.д. :lol:
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