Отправлено: - 20:40

ACROS:

УСПЕШНО занимаются сами и гос.служащие, когда осенью после и во время уборки настойчиво "ПРОСЯТ" поднять урожайность, якобы для рейтинга акима и района в целом

Цитата:......в сельском хозяйстве ничего вообще можно сказать не понимаю.Можите обьяснить каким образом сегодня наши фермеры поднимают урожайность?