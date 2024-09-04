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≡ "Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском хозяйстве". Фермеры об инициативах Токаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50009
"Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском хозяйстве". Фермеры об инициативах Токаева
Отправлено: 04.09.24 - 19:43
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По мнению Ивана Сауэра, за дутыми и приписанными цифрами стоят конкретные люди. И это не только чиновники. Коллеги по АПК, по его словам, тоже грешат приписками: где-то приукрашивают, где-то пытаются покрасоваться перед акимом, министром или ещё выше.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6451
Re: "Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском...
Отправлено: 04.09.24 - 19:43
#1
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Цитата://Ведь фальсификация – это своего рода госизмена.//

Иван Адамович, конечно среди нас АВТОРИТЕТ, но по вековой умелой привычке ладить с властью и в то же время сказать нужное что присуще его предкам, немножко кривит душой и он сам об ЭТОМ прекрасно знает: - тогда выходит госизменой занимаются и давно УСПЕШНО занимаются сами и гос.служащие, когда осенью после и во время уборки настойчиво "ПРОСЯТ" поднять урожайность, якобы для рейтинга акима и района в целом.
И смею предположить и даже не предполагать , а УТВЕРЖДАТЬ: - об этом знают практически ВСЕ, начиная с Президента и кончая простым сельским акимчиком.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
339
Re: "Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском...
Отправлено: 04.09.24 - 20:15
#2
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Только в 2024 году в сентябре Президент дал понять, что пора кончать с теми, независимо аким это или другое лицо за их лживую статистику, а проще говоря, пора делянки выдавать для осваивания, например посадка деревьев вокруг крупных и средних городов страны! Глядишь, вся степь станет тайгой непролазной.Так что остается всем, кто согласен с Президентом РК, сдавать писак, фальсификаторов в руки тех, кто ловит, рубит и рассаживает! Другого пути нет и не будет! Вот тогда будет справедливо и честно, чтобы трудяги поняли, что их слышат в гос-ве, а под фальсификаторами горит земля и готовы лопаты!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1539
Re: "Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском...
Отправлено: 04.09.24 - 20:40
#3
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Цитата:
ACROS:
УСПЕШНО занимаются сами и гос.служащие, когда осенью после и во время уборки настойчиво "ПРОСЯТ" поднять урожайность, якобы для рейтинга акима и района в целом

......в сельском хозяйстве ничего вообще можно сказать не понимаю.
Можите обьяснить каким образом сегодня наши фермеры поднимают урожайность?
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