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Пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами, задержали полицейские в Костанае
Пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами, задержали полицейские в Костанае
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