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≡ Повышение тарифа на электричество - Почему решение по заявке ТОО "КЭЦ" задерживается?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50009
Повышение тарифа на электричество - Почему решение по заявке ТОО "КЭЦ" задерживается?
Отправлено: 04.09.24 - 17:20
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Департамент КРЕМ по Костанайской области должен был огласить его 30 августа. И. о. руководителя департамента Ильяс ЕЛЕМИСОВ прокомментировал "НГ", почему решение задерживают и когда его огласят.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
965
Re: Повышение тарифа на электричество - Почему решение по заявке...
Отправлено: 04.09.24 - 17:20
#1
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И все равно же поднимут. Не сегодня - так завтра

В городе беда со светом. Спросить за это никто не в силах. Только тарифы одобрять.
В тёмное время суток на дорогах света нет - это нормально? Каждый день районами обесточивается город - это нормально? Весь город сейчас в незакрепленных проводах - это нормально? Тут уже опасность для жизни создается, а этим все денежек хочется...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1539
Re: Повышение тарифа на электричество - Почему решение по заявке...
Отправлено: 04.09.24 - 20:16
#2
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....не знаю почему задерживается это решение,в Европе уже давно цены на энергонасители подняли а мы как то с этим медлим.....
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
339
Re: Повышение тарифа на электричество - Почему решение по заявке...
Отправлено: 04.09.24 - 20:21
#3
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КЭЦ уберут с дистанции, поэтому руководство "щекочет нервы" антимонопольному органу! Думаю, что никаких надбавок к уже установленному тарифу, не будет, однозначно! Хотите свет и жить цивилизованно, то нужно всем голосовать за строительство АЭС, а не плакать в жилетку, другого не дано! Света нет, прогресса нет!
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