Re: Повышение тарифа на электричество - Почему решение по заявке...

Отправлено: - 17:20

И все равно же поднимут. Не сегодня - так завтра



В городе беда со светом. Спросить за это никто не в силах. Только тарифы одобрять.

В тёмное время суток на дорогах света нет - это нормально? Каждый день районами обесточивается город - это нормально? Весь город сейчас в незакрепленных проводах - это нормально? Тут уже опасность для жизни создается, а этим все денежек хочется...