Отправлено: - 14:24

saba:

Просто так для интереса почитайте для чего Суворов в Альпы поперся и при чём здесь Австрия!

[Исправлено: abaika95, 04.09.2024 - 15:26]

Цитата:Зачем мне если и так знаюВо Франции произошел майданК власти пришла "хунта революционеров"Российская империя как всегда испугалась что майдан переметнется к нейВместе с другими странами Европы начали давить ФранциюФранция успешно всех отбилаСамый крутой майданутый мелкий носатый корсиканец начал переть во власть во ФранцииРоссия послала Ихтамнетов во главе с росгвардецем Суворовым разбить мелкого КВНщика ой корсиканца на дальних подступах спасая диктатуру в АвстрииСуворов ползал ползал по Альпам, убил кучу своих солдат в морозахВ итоге выиграл две битвы ниче толком не добился и ушел потомучто корсиканец в это время в Африке воевалКорсиканец вернулся и несколькими походами вернул все что Суворов там отбивалЗачем Россия гробила своих солдат ради спасения Австрии? Ай бабы ещё нарожаютА теперь Россия расхлебывет все эти походы и бесполезные войныДемографическая дыра размером в 10 млн убыли населения каждый годМужчин не хватаетВзамен завозят таджиков оплодворителейБабы в России теперь рожают Махмудонов и Равшонов