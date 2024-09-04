Цитата:
saba:
Просто так для интереса почитайте для чего Суворов в Альпы поперся и при чём здесь Австрия!
Зачем мне если и так знаю
Во Франции произошел майдан
К власти пришла "хунта революционеров"
Российская империя как всегда испугалась что майдан переметнется к ней
Вместе с другими странами Европы начали давить Францию
Франция успешно всех отбила
Самый крутой майданутый мелкий носатый корсиканец начал переть во власть во Франции
Россия послала Ихтамнетов во главе с росгвардецем Суворовым разбить мелкого КВНщика ой корсиканца на дальних подступах спасая диктатуру в Австрии
Суворов ползал ползал по Альпам, убил кучу своих солдат в морозах
В итоге выиграл две битвы ниче толком не добился и ушел потомучто корсиканец в это время в Африке воевал
Корсиканец вернулся и несколькими походами вернул все что Суворов там отбивал
Зачем Россия гробила своих солдат ради спасения Австрии? Ай бабы ещё нарожают
А теперь Россия расхлебывет все эти походы и бесполезные войны
Демографическая дыра размером в 10 млн убыли населения каждый год
Мужчин не хватает
Взамен завозят таджиков оплодворителей
Бабы в России теперь рожают Махмудонов и Равшонов[Исправлено: abaika95, 04.09.2024 - 15:26]