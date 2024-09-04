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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1590
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:05
#11431
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Англосаксы исключительно миролюбивый народ...
...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3513
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:06
#11432
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Цитата:
Skeptic:
НАТО, конечно, не при делах...

когда тебя на допрсах будут аккуратно бить по почкам, ты признаешься в чем угодно
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1590
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:06
#11433
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Крысы бегут с тонущего корабля или
"А вы, друзья. как ни садитесь..."
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1590
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:13
#11434
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Цитата:
юля елиссева:

А м.б. не надо по себе судить?
Российские военные сейчас особенно аккуратно обращаются с пленными. Дабы "обменный фонд", по выражению зеленского, был в нужной кондиции и не давать западным "правозащитникам" лишнего повода для закатывания истерик на тему "прав военнопленных".
ВСУ таким гуманизмом не отличаются, ибо им всё прощается. В итоге при обменах Россия отдаёт откормленных и здоровых бугаёв, а получает покалеченных парней, которых нужно лечить в госпиталях.
...
Так что, все эти показания - исключительно добровольные и не вызывают сомнений в правдивости. Ибо и на западе своей вовлечённости сами давно не скрывают.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
845
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:17
#11435
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Дед продолжает "работать" по "специальности" похоже. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16684
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:22
#11436
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Цитата:
Skeptic:
Российские военные сейчас особенно аккуратно обращаются с пленными.

бьют только по мягким тканям не ломая кости?
молодцы Цитата:
Skeptic:
Дабы "обменный фонд", по выражению зеленского, был в нужной кондиции и не давать западным "правозащитникам" лишнего повода для закатывания истерик на тему "прав военнопленных".

а того мужика из всу которого растреляли на камеру это для чего было? Цитата:
Skeptic:
В итоге при обменах Россия отдаёт откормленных и здоровых бугаёв, а получает покалеченных парней, которых нужно лечить в госпиталях.

тоесть россия кормит и тренирует бойцов всу раз те здоровыми бугаями выходили из плена и возвращались убивать русских мужиков?))0

получается россия сама себе в ляжку стреляет?
Цитата:
Skeptic:
ак что, все эти показания - исключительно добровольные и не вызывают сомнений в правдивости.


этим хоть ссы в глаза все божья роса

а какие еще пословицы про путинистов вы знаете?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16684
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:24
#11437
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Цитата:
юля елиссева:
когда тебя на допрсах будут аккуратно бить по почкам, ты признаешься в чем угодно


пленные русские признаются что насиловали и убивали украинских женщин и детей

это их в плену били и заставляли говорить так

украинский пленный солдат признался что лично глава укаринской армии ему сообщил что готовится ядерная бомба для курской аэс

ну тут вообще не возможно не поверить...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16684
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:27
#11438
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про боевых комаров разработанных в биолабораториях Украины под кураторством США и убивающих исключительно славян все благополучно забыли?

а че так ? там же истерика вплоть до ООН дошла

давайте обсудим. тема то аткуальная

скептик давай свой скептический вывод

комары куда делись?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16684
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:35
#11439
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социалогический факт

в любой колониальной войне любой империи учавствуют и гибнут в первую очередь авантюристы, психопаты, и бесполезные для общества люди

после таких воин общество очищается и живет потом спокойно лет 25-30 пока снова не накопится живая сила из психов которых девать некуда

поэтому участие на войне для россиян сейчас приравнено к наказанию потому что находится там среди психов опасно
натворил что-то беги на СВО
убил трех детей и сел на 15 лет
беги на СВО потеряй ногу и тебя отпустят

одно непонятно зачем россия из СВОшников героев сейчас лепит?
маньяки, убиицы, нацисты возварщаются без рук и ног и ходят по школам расказывают какие они герои

вернулся с войны все сиди не отсвечивай вот твои 5 лямов ты наемник дешевый причем

все никак у людей
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5752
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:50
#11440
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Цитата:
abaika95:
интересная идея

Просто так для интереса почитайте для чего Суворов в Альпы поперся и при чём здесь Австрия!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5752
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:59
#11441
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Цитата:
Skeptic:
покалеченных парней, которых нужно лечить в госпиталях.

А мне Лимон говорит, чтобы я телевизор не смотрел :lol: А я же по телевизору по россТВ и смотрел, бугаев не видел, как и изможденных русских, единственное есть разница по возрасту, россияне старше намного, украинцы выглядят лет на 30-40, россияне под полтинник, не знаю может камера так выхватила! А ещё смотрел телеканал Дождь который Вы конечно же не смотрите, там был репортаж из украинского лагеря для военнопленных, снимали международные волонтеры, без комментариев и интервью, просто быт! Очень похоже на пионерлагерь.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5752
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 13:03
#11442
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Интересно этот военнопленный генерал или минимум полковник, с чего бы Главком стал бы откровенничать с простыми офицерами? Вы в армии служили?Главком это Бог на земле!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40765
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 13:47
#11443
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Цитата:
Skeptic:

О, смотрю у меня хорошо zпатриоты учатся, прямо точь в точь постоянно копируют меня уже сколько лет, молодцы!

[Исправлено: 111, 04.09.2024 - 14:49]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
845
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 14:19
#11444
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Цитата:
abaika95:
давайте обсудим. тема то аткуальная

Сто пудов вывели такую породу! Потому что меня комары чаще жрать стали :lol: правда пока даже чихать не начал, но это наверное в них препарат пролонгированного действия. :lol:
Сейчас того дядю с молодым огурцом в .... вспомнил. Мож и комар тот должон в какое такое место куснуть чтоб подействовало его "боевое" свойство.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40765
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 14:23
#11445
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Да, вчера отбомбили опять
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