Отправлено: - 12:22

Skeptic:

Российские военные сейчас особенно аккуратно обращаются с пленными.

Skeptic:

Дабы "обменный фонд", по выражению зеленского, был в нужной кондиции и не давать западным "правозащитникам" лишнего повода для закатывания истерик на тему "прав военнопленных".

Skeptic:

В итоге при обменах Россия отдаёт откормленных и здоровых бугаёв, а получает покалеченных парней, которых нужно лечить в госпиталях.

Skeptic:

ак что, все эти показания - исключительно добровольные и не вызывают сомнений в правдивости.

Цитата:бьют только по мягким тканям не ломая кости?молодцы Цитата:а того мужика из всу которого растреляли на камеру это для чего было? Цитата:тоесть россия кормит и тренирует бойцов всу раз те здоровыми бугаями выходили из плена и возвращались убивать русских мужиков?))0получается россия сама себе в ляжку стреляет?Цитата:этим хоть ссы в глаза все божья росаа какие еще пословицы про путинистов вы знаете?