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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:05
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3513
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:06
Цитата:
когда тебя на допрсах будут аккуратно бить по почкам, ты признаешься в чем угодно
Skeptic:
НАТО, конечно, не при делах...
НАТО, конечно, не при делах...
когда тебя на допрсах будут аккуратно бить по почкам, ты признаешься в чем угодно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:06
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:13
Цитата:
А м.б. не надо по себе судить?
Российские военные сейчас особенно аккуратно обращаются с пленными. Дабы "обменный фонд", по выражению зеленского, был в нужной кондиции и не давать западным "правозащитникам" лишнего повода для закатывания истерик на тему "прав военнопленных".
ВСУ таким гуманизмом не отличаются, ибо им всё прощается. В итоге при обменах Россия отдаёт откормленных и здоровых бугаёв, а получает покалеченных парней, которых нужно лечить в госпиталях.
...
Так что, все эти показания - исключительно добровольные и не вызывают сомнений в правдивости. Ибо и на западе своей вовлечённости сами давно не скрывают.
юля елиссева:
А м.б. не надо по себе судить?
Российские военные сейчас особенно аккуратно обращаются с пленными. Дабы "обменный фонд", по выражению зеленского, был в нужной кондиции и не давать западным "правозащитникам" лишнего повода для закатывания истерик на тему "прав военнопленных".
ВСУ таким гуманизмом не отличаются, ибо им всё прощается. В итоге при обменах Россия отдаёт откормленных и здоровых бугаёв, а получает покалеченных парней, которых нужно лечить в госпиталях.
...
Так что, все эти показания - исключительно добровольные и не вызывают сомнений в правдивости. Ибо и на западе своей вовлечённости сами давно не скрывают.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 845
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:17
Дед продолжает "работать" по "специальности" похоже.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16684
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:22
Цитата:
бьют только по мягким тканям не ломая кости?
молодцы Цитата:
а того мужика из всу которого растреляли на камеру это для чего было? Цитата:
тоесть россия кормит и тренирует бойцов всу раз те здоровыми бугаями выходили из плена и возвращались убивать русских мужиков?))0
получается россия сама себе в ляжку стреляет?
Цитата:
этим хоть ссы в глаза все божья роса
а какие еще пословицы про путинистов вы знаете?
Skeptic:
Российские военные сейчас особенно аккуратно обращаются с пленными.
Российские военные сейчас особенно аккуратно обращаются с пленными.
бьют только по мягким тканям не ломая кости?
молодцы Цитата:
Skeptic:
Дабы "обменный фонд", по выражению зеленского, был в нужной кондиции и не давать западным "правозащитникам" лишнего повода для закатывания истерик на тему "прав военнопленных".
Дабы "обменный фонд", по выражению зеленского, был в нужной кондиции и не давать западным "правозащитникам" лишнего повода для закатывания истерик на тему "прав военнопленных".
а того мужика из всу которого растреляли на камеру это для чего было? Цитата:
Skeptic:
В итоге при обменах Россия отдаёт откормленных и здоровых бугаёв, а получает покалеченных парней, которых нужно лечить в госпиталях.
В итоге при обменах Россия отдаёт откормленных и здоровых бугаёв, а получает покалеченных парней, которых нужно лечить в госпиталях.
тоесть россия кормит и тренирует бойцов всу раз те здоровыми бугаями выходили из плена и возвращались убивать русских мужиков?))0
получается россия сама себе в ляжку стреляет?
Цитата:
Skeptic:
ак что, все эти показания - исключительно добровольные и не вызывают сомнений в правдивости.
ак что, все эти показания - исключительно добровольные и не вызывают сомнений в правдивости.
этим хоть ссы в глаза все божья роса
а какие еще пословицы про путинистов вы знаете?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16684
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:24
Цитата:
пленные русские признаются что насиловали и убивали украинских женщин и детей
это их в плену били и заставляли говорить так
украинский пленный солдат признался что лично глава укаринской армии ему сообщил что готовится ядерная бомба для курской аэс
ну тут вообще не возможно не поверить...
юля елиссева:
когда тебя на допрсах будут аккуратно бить по почкам, ты признаешься в чем угодно
когда тебя на допрсах будут аккуратно бить по почкам, ты признаешься в чем угодно
пленные русские признаются что насиловали и убивали украинских женщин и детей
это их в плену били и заставляли говорить так
украинский пленный солдат признался что лично глава укаринской армии ему сообщил что готовится ядерная бомба для курской аэс
ну тут вообще не возможно не поверить...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16684
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:27
про боевых комаров разработанных в биолабораториях Украины под кураторством США и убивающих исключительно славян все благополучно забыли?
а че так ? там же истерика вплоть до ООН дошла
давайте обсудим. тема то аткуальная
скептик давай свой скептический вывод
комары куда делись?
а че так ? там же истерика вплоть до ООН дошла
давайте обсудим. тема то аткуальная
скептик давай свой скептический вывод
комары куда делись?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16684
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:35
социалогический факт
в любой колониальной войне любой империи учавствуют и гибнут в первую очередь авантюристы, психопаты, и бесполезные для общества люди
после таких воин общество очищается и живет потом спокойно лет 25-30 пока снова не накопится живая сила из психов которых девать некуда
поэтому участие на войне для россиян сейчас приравнено к наказанию потому что находится там среди психов опасно
натворил что-то беги на СВО
убил трех детей и сел на 15 лет
беги на СВО потеряй ногу и тебя отпустят
одно непонятно зачем россия из СВОшников героев сейчас лепит?
маньяки, убиицы, нацисты возварщаются без рук и ног и ходят по школам расказывают какие они герои
вернулся с войны все сиди не отсвечивай вот твои 5 лямов ты наемник дешевый причем
все никак у людей
в любой колониальной войне любой империи учавствуют и гибнут в первую очередь авантюристы, психопаты, и бесполезные для общества люди
после таких воин общество очищается и живет потом спокойно лет 25-30 пока снова не накопится живая сила из психов которых девать некуда
поэтому участие на войне для россиян сейчас приравнено к наказанию потому что находится там среди психов опасно
натворил что-то беги на СВО
убил трех детей и сел на 15 лет
беги на СВО потеряй ногу и тебя отпустят
одно непонятно зачем россия из СВОшников героев сейчас лепит?
маньяки, убиицы, нацисты возварщаются без рук и ног и ходят по школам расказывают какие они герои
вернулся с войны все сиди не отсвечивай вот твои 5 лямов ты наемник дешевый причем
все никак у людей
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:50
Цитата:
Просто так для интереса почитайте для чего Суворов в Альпы поперся и при чём здесь Австрия!
abaika95:
интересная идея
интересная идея
Просто так для интереса почитайте для чего Суворов в Альпы поперся и при чём здесь Австрия!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 12:59
Цитата:
А мне Лимон говорит, чтобы я телевизор не смотрел А я же по телевизору по россТВ и смотрел, бугаев не видел, как и изможденных русских, единственное есть разница по возрасту, россияне старше намного, украинцы выглядят лет на 30-40, россияне под полтинник, не знаю может камера так выхватила! А ещё смотрел телеканал Дождь который Вы конечно же не смотрите, там был репортаж из украинского лагеря для военнопленных, снимали международные волонтеры, без комментариев и интервью, просто быт! Очень похоже на пионерлагерь.
Skeptic:
покалеченных парней, которых нужно лечить в госпиталях.
покалеченных парней, которых нужно лечить в госпиталях.
А мне Лимон говорит, чтобы я телевизор не смотрел А я же по телевизору по россТВ и смотрел, бугаев не видел, как и изможденных русских, единственное есть разница по возрасту, россияне старше намного, украинцы выглядят лет на 30-40, россияне под полтинник, не знаю может камера так выхватила! А ещё смотрел телеканал Дождь который Вы конечно же не смотрите, там был репортаж из украинского лагеря для военнопленных, снимали международные волонтеры, без комментариев и интервью, просто быт! Очень похоже на пионерлагерь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 13:03
Интересно этот военнопленный генерал или минимум полковник, с чего бы Главком стал бы откровенничать с простыми офицерами? Вы в армии служили?Главком это Бог на земле!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40765
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 13:47
Цитата:
О, смотрю у меня хорошо zпатриоты учатся, прямо точь в точь постоянно копируют меня уже сколько лет, молодцы!
[Исправлено: 111, 04.09.2024 - 14:49]
Skeptic:
О, смотрю у меня хорошо zпатриоты учатся, прямо точь в точь постоянно копируют меня уже сколько лет, молодцы!
[Исправлено: 111, 04.09.2024 - 14:49]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 845
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 14:19
Цитата:
Сто пудов вывели такую породу! Потому что меня комары чаще жрать стали правда пока даже чихать не начал, но это наверное в них препарат пролонгированного действия.
Сейчас того дядю с молодым огурцом в .... вспомнил. Мож и комар тот должон в какое такое место куснуть чтоб подействовало его "боевое" свойство.
abaika95:
давайте обсудим. тема то аткуальная
давайте обсудим. тема то аткуальная
Сто пудов вывели такую породу! Потому что меня комары чаще жрать стали правда пока даже чихать не начал, но это наверное в них препарат пролонгированного действия.
Сейчас того дядю с молодым огурцом в .... вспомнил. Мож и комар тот должон в какое такое место куснуть чтоб подействовало его "боевое" свойство.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40765
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 14:23
Да, вчера отбомбили опять
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