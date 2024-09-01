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Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50005
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 07:08
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении референдума по строительству АЭС. Если голосование пройдет в ближайшие выходные дни, какое решение примете вы?
Результаты опроса
Результаты опроса
Re: Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 07:08
Коррупция и при том БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ как в нашем ГОСУДАРСТВЕ, погубило и губит многие проекты, такие как ЭКСПО, ЛРТ и многие другие и это только навскидку - так что судьба будущего АЭС ждёт судьбу этих проектов: - 1) ДОЛГОСТРОЙ лет на 25-30 как минимум: 2) РАЗБАЗАРИВАНИЕ , да и элементарное РАЗВОРОВЫВАНИЕ денег отпущенных на стройку; 3) занятие денег у соседей под грабительские проценты( в первую очередь у дракона) на продолжение этой стройки 4) бесконечные коррупционные скандалы и "посадки" должностных лиц связанных с этой стройкой 5) и в конечном случае в случае завершении этой стройки КОНСКИЕ тарифы на единицу электрознергии.
Так что как этот Саткалиев ( очевидно ангажированной этой АЭС) говорит мол к 30 - году покроем дефицит электроэнергии за счёт этой АЭС- это МИФ и СКАЗКИ для лохов - никак они не успевают к этому году в силу вышесказанных мною причин.
Я не специалист в области электроэнергии и могу ошибаться по части киловатов и опор, но большой знаток внутричиновничьих движении в нашей стране, особенно касающих казахских человеческо-чиновничьих--денежных отношении.
Так что как этот Саткалиев ( очевидно ангажированной этой АЭС) говорит мол к 30 - году покроем дефицит электроэнергии за счёт этой АЭС- это МИФ и СКАЗКИ для лохов - никак они не успевают к этому году в силу вышесказанных мною причин.
Я не специалист в области электроэнергии и могу ошибаться по части киловатов и опор, но большой знаток внутричиновничьих движении в нашей стране, особенно касающих казахских человеческо-чиновничьих--денежных отношении.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1315
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 08:33
Цитата:
АЭС будет строиться, с учетом проектирования (внестадийная работа по схеме выдачи мощности только займет не менее года!), не менее 8-10 лет. Это основная причина, что к 30 году выдачи мощности в сеть от АЭС не будет.
Если модульную французскую построить, то да, успеют, но тут появляется озвученные причины )))
ACROS:
мол к 30 - году покроем дефицит электроэнергии за счёт этой АЭС- это МИФ и СКАЗКИ для лохов - никак они не успевают к этому году в силу вышесказанных мною причин
мол к 30 - году покроем дефицит электроэнергии за счёт этой АЭС- это МИФ и СКАЗКИ для лохов - никак они не успевают к этому году в силу вышесказанных мною причин
АЭС будет строиться, с учетом проектирования (внестадийная работа по схеме выдачи мощности только займет не менее года!), не менее 8-10 лет. Это основная причина, что к 30 году выдачи мощности в сеть от АЭС не будет.
Если модульную французскую построить, то да, успеют, но тут появляется озвученные причины )))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1590
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 09:38
Цитата:
Не надо так пессимистично. Всё правильно, если БЫ строили своими силами.
Но АЭС будет строить Россия за свои деньги.
Потому местные чиновники только ходить вокруг будут и облизываться.
ACROS:
Не надо так пессимистично. Всё правильно, если БЫ строили своими силами.
Но АЭС будет строить Россия за свои деньги.
Потому местные чиновники только ходить вокруг будут и облизываться.
Re: Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 09:55
Цитата:
Не думаю: - эти страны ( Франция, Англия и др) с УСТОЙЧИВОЙ демократией и выработанной и самое главное РЕАЛЬНОЙ системой борьбы с КОРРУПЦИЕЙ в государственно-исполнительных органах, и то даже они строят по 15-20 лет с будущим привлечением добавленных средств к заранее разработанному и заложенному бюджету.
И тем более господин Токаев уходит, по крайней мере так он говорит окончательно в 2029 году и что будет после него и будет ли вообще потом строиться эта АЭС в стране с авторитарной властью и частой сменяемостью настроении и приоритетов, один Аллах знает.
Свидетельство последствии смены руководства в государстве вы же видите: - казалось позиции, курс его политики и величие бывшего ЕБЛН были НЕЗЫБЛЕМЫ и как говориться на века- но, случилась малюсенькая заварушка стоимостью ценой в 100 тенге за литр автогаза и мы видим на выходе: - развенчание культа личности ЕБЛН, снос его памятников, вынос портретов из кабинетов, лишение всех привилегии, арест и суд над его родственниками и постепенная ревизия всех его начинании и дел.
Мишаня:
то да, успеют
то да, успеют
Не думаю: - эти страны ( Франция, Англия и др) с УСТОЙЧИВОЙ демократией и выработанной и самое главное РЕАЛЬНОЙ системой борьбы с КОРРУПЦИЕЙ в государственно-исполнительных органах, и то даже они строят по 15-20 лет с будущим привлечением добавленных средств к заранее разработанному и заложенному бюджету.
И тем более господин Токаев уходит, по крайней мере так он говорит окончательно в 2029 году и что будет после него и будет ли вообще потом строиться эта АЭС в стране с авторитарной властью и частой сменяемостью настроении и приоритетов, один Аллах знает.
Свидетельство последствии смены руководства в государстве вы же видите: - казалось позиции, курс его политики и величие бывшего ЕБЛН были НЕЗЫБЛЕМЫ и как говориться на века- но, случилась малюсенькая заварушка стоимостью ценой в 100 тенге за литр автогаза и мы видим на выходе: - развенчание культа личности ЕБЛН, снос его памятников, вынос портретов из кабинетов, лишение всех привилегии, арест и суд над его родственниками и постепенная ревизия всех его начинании и дел.
Re: Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 10:01
Цитата:
Всё было бы верно, еслибы не одно НО: - Россия НЕ ОБРАЗЕЦ антикоррупционности и честного ведения дел - тому пример: - скандалы и аресты в Мин.обороне выс окопоставленных генералов с МНОГОМИЛЛИАРДНЫМИ суммами.
Где гарантия что в Росатоме не клюнут на большие халявные деньги ??
Как говориться: - ничто человеческое им НЕ ЧУЖДО.
Skeptic:
Россия за свои деньги.
Россия за свои деньги.
Всё было бы верно, еслибы не одно НО: - Россия НЕ ОБРАЗЕЦ антикоррупционности и честного ведения дел - тому пример: - скандалы и аресты в Мин.обороне выс окопоставленных генералов с МНОГОМИЛЛИАРДНЫМИ суммами.
Где гарантия что в Росатоме не клюнут на большие халявные деньги ??
Как говориться: - ничто человеческое им НЕ ЧУЖДО.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 964
Re: Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 03.09.24 - 00:45
Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать.
Re: Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 03.09.24 - 23:09
Цитата:
Тогда выходит и без референдума:
1) - АЭС в Казахстане - быть !!!!
2) - место её строительства - п.Улкен на Балхаше
3) - строить будут - россияне.
vofkakst:
участвовать.
участвовать.
Тогда выходит и без референдума:
1) - АЭС в Казахстане - быть !!!!
2) - место её строительства - п.Улкен на Балхаше
3) - строить будут - россияне.
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 03.09.24 - 23:41
акрос
1,2,3.
вы сомневаетесь в чем-то. если да, то и зря. нам нечего противопоставить.
1,2,3.
вы сомневаетесь в чем-то. если да, то и зря. нам нечего противопоставить.
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 03.09.24 - 23:48
ну и вдогонку
ваши франции и англии с "УСТОЙЧИВОЙ" демократией??????????77
объясните тогда "шоу"-открытие олимпиады в лондоне и "шоу"-открытие олимпиады в париже, с точки зрения демократии
ваши франции и англии с "УСТОЙЧИВОЙ" демократией??????????77
объясните тогда "шоу"-открытие олимпиады в лондоне и "шоу"-открытие олимпиады в париже, с точки зрения демократии
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 964
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 03.09.24 - 23:59
Цитата:
Все уже решено давно))) референдум это так, пыль в глаза и иллюзия нашего с вами участия
ACROS:
без референдума:
без референдума:
Все уже решено давно))) референдум это так, пыль в глаза и иллюзия нашего с вами участия
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1375
Re: Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 04.09.24 - 13:43
Против. Потому что сама концепция АЭС устарела. У АЭС высокий риск безопасности - теракты, аварии, уязвимость во время войн/конфликтов, отходы, которые нужно хранить несколько тысяч лет. Плюс эту АЭС нужно будет демонтировать после окончания срока службы, а это миллиарды долларов затрат - соизмеримо со стоимостью постройки, не очень хорошее наследство для потомков.
Есть много альтернатив. Тем более для страны, которая живёт на углеводородах.
Можно строить газовые - они в разы дешевле в постройке на 1 Кватт мощности и строятся в разы быстрее. Их можно построить в каждой области. По ним есть опыт эксплуатации и специалисты - не будет зависимости от построившей АЭС страны. Есть выбросы СО2, но от транспорта его больше в десятки раз (не там проблему ищем). Тем более, что и от существующих ТЭЦ газовых никто не отказывается. И даже тихо-молча, но минэнерго планируют строить несколько новых грязных угольных электростанций.
Из более современных альтернатив последних 20-30 лет: солнечные, ветряные. Можно комбинировать их (у нас 2/3 дней в году дует ветер или светит солнце, часто вместе), дополнять газовыми, при избытке энергии накапливать её. Как например, делают в Испании: электричеством днём на солнечной электростанции разлагают воду на водород и кислород, ночью соответственно "сжигают" их, вырабатывая электроэнергию.
Есть много альтернатив. Тем более для страны, которая живёт на углеводородах.
Можно строить газовые - они в разы дешевле в постройке на 1 Кватт мощности и строятся в разы быстрее. Их можно построить в каждой области. По ним есть опыт эксплуатации и специалисты - не будет зависимости от построившей АЭС страны. Есть выбросы СО2, но от транспорта его больше в десятки раз (не там проблему ищем). Тем более, что и от существующих ТЭЦ газовых никто не отказывается. И даже тихо-молча, но минэнерго планируют строить несколько новых грязных угольных электростанций.
Из более современных альтернатив последних 20-30 лет: солнечные, ветряные. Можно комбинировать их (у нас 2/3 дней в году дует ветер или светит солнце, часто вместе), дополнять газовыми, при избытке энергии накапливать её. Как например, делают в Испании: электричеством днём на солнечной электростанции разлагают воду на водород и кислород, ночью соответственно "сжигают" их, вырабатывая электроэнергию.
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