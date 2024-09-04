Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:38
Цитата:
и польское восстание подавил
и ногайское восстание на кавказе
кароче как то больше по карательным операциям он гений)
с наполеоном бодаться он не вывез бы точно
к слову
Известно, что Суворов искренне восхищался военным гением Наполеона: “О как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо — богатырь, он колдун!
кароче у суворова и русский солдат чудо богатырь и наполеон
словарный запас у деда видимо был не густой
saba:
Ну Пугачёва то он разбил точно
Ну Пугачёва то он разбил точно
и польское восстание подавил
и ногайское восстание на кавказе
кароче как то больше по карательным операциям он гений)
с наполеоном бодаться он не вывез бы точно
к слову
Известно, что Суворов искренне восхищался военным гением Наполеона: “О как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо — богатырь, он колдун!
кароче у суворова и русский солдат чудо богатырь и наполеон
словарный запас у деда видимо был не густой
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:41
Цитата:
"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи", – заявил патриарх Кирилл.
Удивительно, что при этом Суворов участвовал в 7 крупных войнах и дал около 60 сражений из которых никому не проиграл!
Так кому верить то? Патриарху или биографам Суворова?
abaika95:
так мы про суворова
так мы про суворова
"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи", – заявил патриарх Кирилл.
Удивительно, что при этом Суворов участвовал в 7 крупных войнах и дал около 60 сражений из которых никому не проиграл!
Так кому верить то? Патриарху или биографам Суворова?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:44
Цитата:
Ну а переход через Альпы? А Рымник с Измаилом и т.д. неужто в КПИ нас не тому учили?
abaika95:
с наполеоном бодаться он не вывез бы точно
с наполеоном бодаться он не вывез бы точно
Ну а переход через Альпы? А Рымник с Измаилом и т.д. неужто в КПИ нас не тому учили?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1519
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:44
Цитата:
и то и другое на вас плохо влияют, развивайте критическое мышление
saba:
В чём разница между телевизором и патриотическими каналами в интернете? Там ещё похлеще будет! Я бы сказал на фоне некоторых военкоров даже Соловьёв миролюбивым выглядит
В чём разница между телевизором и патриотическими каналами в интернете? Там ещё похлеще будет! Я бы сказал на фоне некоторых военкоров даже Соловьёв миролюбивым выглядит
и то и другое на вас плохо влияют, развивайте критическое мышление
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:49
Ай яй яй! Бедные наши преподаватели всю жизнь учили и не знали того , что Абайка быстро узнал! И не надо столько учиться, разные монографии штудировать!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:49
Цитата:
Нет, не утверждаю, а уж тем более про руководство я ничего не писал. Может тебя один из постояльцев твоего оцифрованного напарника поджидает где-то тем более, я указал в скобках, что это не точно, поэтому можешь расслабиться
abaika95:
тоесть ты утверждаешь что если катишь баллон на россию (точнее на ее руководство) россия тебя убьет?
тоесть ты утверждаешь что если катишь баллон на россию (точнее на ее руководство) россия тебя убьет?
Нет, не утверждаю, а уж тем более про руководство я ничего не писал. Может тебя один из постояльцев твоего оцифрованного напарника поджидает где-то тем более, я указал в скобках, что это не точно, поэтому можешь расслабиться
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:51
Цитата:
Оно даже слишком развито, мне кажется, увы! Но критическое мышление и анализ давно уже не в почёте в современном мире!
лимон:
и то и другое на вас плохо влияют, развивайте критическое мышление
и то и другое на вас плохо влияют, развивайте критическое мышление
Оно даже слишком развито, мне кажется, увы! Но критическое мышление и анализ давно уже не в почёте в современном мире!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:52
Цитата:
Я же говорю, у него иммунитет и от ковида, и от МУС. Могу предположить, что тебе такая "медицина" не по карману
abaika95:
неужели? в монголии получается тройник?))
неужели? в монголии получается тройник?))
Я же говорю, у него иммунитет и от ковида, и от МУС. Могу предположить, что тебе такая "медицина" не по карману
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 11:01
Цитата:
в альпах он с наполеоном встретился? и неужто под измаилом с рымником наполеон сидел?
чудеса) Цитата:
кутузов тоже никому не проиграл
бородинская битва же считается победой в россии
2+2=5Цитата:
тоесть россияне релоканты это агенты фсб? ты об этом?
умеешь фактами говорить а не воздух гонять?))
Цитата:
тебя сегодня не изнасилуют три пакистанца (но это не точно)
но ты не расслабляйся)Цитата:
иммунитет от МУСа? ну может тогда в голландию полетит? путин же не боится муса
а то по каким то перифериям все катается)
saba:
Ну а переход через Альпы? А Рымник с Измаилом и т.д. неужто в КПИ нас не тому учили?
Ну а переход через Альпы? А Рымник с Измаилом и т.д. неужто в КПИ нас не тому учили?
в альпах он с наполеоном встретился? и неужто под измаилом с рымником наполеон сидел?
чудеса) Цитата:
saba:
Удивительно, что при этом Суворов участвовал в 7 крупных войнах и дал около 60 сражений из которых никому не проиграл!
Удивительно, что при этом Суворов участвовал в 7 крупных войнах и дал около 60 сражений из которых никому не проиграл!
кутузов тоже никому не проиграл
бородинская битва же считается победой в россии
2+2=5Цитата:
maxsaf:
Может тебя один из постояльцев твоего оцифрованного напарника поджидает где-то
Может тебя один из постояльцев твоего оцифрованного напарника поджидает где-то
тоесть россияне релоканты это агенты фсб? ты об этом?
умеешь фактами говорить а не воздух гонять?))
Цитата:
maxsaf:
тем более, я указал в скобках, что это не точно, поэтому можешь расслабиться
тем более, я указал в скобках, что это не точно, поэтому можешь расслабиться
тебя сегодня не изнасилуют три пакистанца (но это не точно)
но ты не расслабляйся)Цитата:
maxsaf:
Я же говорю, у него иммунитет и от ковида, и от МУС.
Я же говорю, у него иммунитет и от ковида, и от МУС.
иммунитет от МУСа? ну может тогда в голландию полетит? путин же не боится муса
а то по каким то перифериям все катается)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 11:07
Цитата:
С его маршалами!
abaika95:
в альпах он с наполеоном встретился?
в альпах он с наполеоном встретился?
С его маршалами!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 11:07
Цитата:
не быстро
истина она долго проявляется
преподаватели это те же пропагандисты
они рассказывают то что написано не ими и придумано не ими
а придумано все идеологами в угоду политике и властям
когда надо было для торжества революции историки-коммунисты объявили всех дворян и царских генералов приспешниками режима и душителями свобод
а когда стул под ними зашатался эти же историки тут же взвыли и объявили некоторых царских генералов и дворян патриотами и защитниками земли русской от внешних врагов)))
когда суворов с солдатами кашу ел он хороший
он почти что коммунист
когда он польское и пугачевское восстание душил то он пес режима конечно же (но это мягко так опустили)
saba:
Ай яй яй! Бедные наши преподаватели всю жизнь учили и не знали того , что Абайка быстро узнал!
Ай яй яй! Бедные наши преподаватели всю жизнь учили и не знали того , что Абайка быстро узнал!
не быстро
истина она долго проявляется
преподаватели это те же пропагандисты
они рассказывают то что написано не ими и придумано не ими
а придумано все идеологами в угоду политике и властям
когда надо было для торжества революции историки-коммунисты объявили всех дворян и царских генералов приспешниками режима и душителями свобод
а когда стул под ними зашатался эти же историки тут же взвыли и объявили некоторых царских генералов и дворян патриотами и защитниками земли русской от внешних врагов)))
когда суворов с солдатами кашу ел он хороший
он почти что коммунист
когда он польское и пугачевское восстание душил то он пес режима конечно же (но это мягко так опустили)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 11:08
Цитата:
тоесть когда наполеон бил кутузова (ученика суворова) это он бил суворова?
интересная идея
saba:
С его маршалами!
С его маршалами!
тоесть когда наполеон бил кутузова (ученика суворова) это он бил суворова?
интересная идея
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 11:16
в россии сейчас интересно поставлена тема с историей в деле пропаганды
россия бьет нацистов в Украине как деды били?
тоесть деды из ссср они хорошие и ссср получается правильно делал
а фильмы какие про ссср в россии снимают?
в одном фильме снятом по заказу государства сталина в торт лицом макают потому что он сатрап и чудовщие
в нем же солдаты идут на немецкие пулеметы с лопатами а сзади им стреляют свои же в затылок
в другом ссср посылал на убой 13 летних детей-воров потому что ну а че такова?
в третьем войну выиграли урки и насильники из штрафбатов пока коммунисты и нквд сидели в тылу
нацисты это плохие люди раз россия с ними сейчас воююет?
ну конечно
а как нацистов в российском кино показывают
в фильме сталинград нацистский офицер спасает местных жителей от бомбежек
в фильме т-34 нацисткий офицер из сс показан храбрым и честным воином которому не стремно руку подать
в фильме зоя нацисткий офицер обаятельный красивый парень страдает от угрызений совести потому что отдал зою на растерзание солдатам
посмотришь так российское кино
ссср в нем говно-страна с ублюдками у власти
а нацисты красивые милые парни которые ну не виноваты что они нацисты
кто там к власти в 1991 году пришел в россии под флагом власовской армии?)))
россия бьет нацистов в Украине как деды били?
тоесть деды из ссср они хорошие и ссср получается правильно делал
а фильмы какие про ссср в россии снимают?
в одном фильме снятом по заказу государства сталина в торт лицом макают потому что он сатрап и чудовщие
в нем же солдаты идут на немецкие пулеметы с лопатами а сзади им стреляют свои же в затылок
в другом ссср посылал на убой 13 летних детей-воров потому что ну а че такова?
в третьем войну выиграли урки и насильники из штрафбатов пока коммунисты и нквд сидели в тылу
нацисты это плохие люди раз россия с ними сейчас воююет?
ну конечно
а как нацистов в российском кино показывают
в фильме сталинград нацистский офицер спасает местных жителей от бомбежек
в фильме т-34 нацисткий офицер из сс показан храбрым и честным воином которому не стремно руку подать
в фильме зоя нацисткий офицер обаятельный красивый парень страдает от угрызений совести потому что отдал зою на растерзание солдатам
посмотришь так российское кино
ссср в нем говно-страна с ублюдками у власти
а нацисты красивые милые парни которые ну не виноваты что они нацисты
кто там к власти в 1991 году пришел в россии под флагом власовской армии?)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 11:21
российские пропагандисты орут и визжат что в украине у власти политические потомки бандеровцев!
окей может быть и так
но у власти в россии тогда получается политические потомки власовцев
власовцы воюют с бандеровцами
почему я тут власовцам должен сопереживать?
убивайте друг друга как можно больше
я как интернационалист и потомок коммунистов только рад буду))
детей и женщин только жалко что там что там.
окей может быть и так
но у власти в россии тогда получается политические потомки власовцев
власовцы воюют с бандеровцами
почему я тут власовцам должен сопереживать?
убивайте друг друга как можно больше
я как интернационалист и потомок коммунистов только рад буду))
детей и женщин только жалко что там что там.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Skeptic
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать