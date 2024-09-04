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≡ Молодая спортсменка из Костаная одержала три победы подряд на международных юношеских турнирах по настольному теннису
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50004
Молодая спортсменка из Костаная одержала три победы подряд на международных юношеских турнирах по настольному теннису
Отправлено: 04.09.24 - 11:17
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Воспитанница Костанайской ДЮСШ № 2 Жания Бекмухамебетова в прошлом году завоевала на «WTT Youth Contender Almaty» третье место среди самых юных участниц. На этот раз она стала победительницей турнира в своей возрастной группе - до 11 лет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3512
Re: Молодая спортсменка из Костаная одержала три победы подряд...
Отправлено: 04.09.24 - 11:17
#1
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/ДЮСШ № 2 Жания Бекмухамебетова- одна лишняя Е в фамлили спортсменки
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2280
Молодая спортсменка из Костаная одержала три победы подряд на международных юношеских турнирах по настольному теннису
Отправлено: 04.09.24 - 11:43
#2
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Цитата:
юля елиссева:

Исправил. Спасибо
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