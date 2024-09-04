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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:38
#11416
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Цитата:
saba:
Ну Пугачёва то он разбил точно

и польское восстание подавил
и ногайское восстание на кавказе

кароче как то больше по карательным операциям он гений)
с наполеоном бодаться он не вывез бы точно

к слову
Известно, что Суворов искренне восхищался военным гением Наполеона: “О как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо — богатырь, он колдун!

кароче у суворова и русский солдат чудо богатырь и наполеон
словарный запас у деда видимо был не густой
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5748
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:41
#11417
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Цитата:
abaika95:
так мы про суворова

"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи", – заявил патриарх Кирилл.
Удивительно, что при этом Суворов участвовал в 7 крупных войнах и дал около 60 сражений из которых никому не проиграл!
Так кому верить то? Патриарху или биографам Суворова?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5748
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:44
#11418
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Цитата:
abaika95:
с наполеоном бодаться он не вывез бы точно

Ну а переход через Альпы? А Рымник с Измаилом и т.д. неужто в КПИ нас не тому учили? :oops:
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1519
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:44
#11419
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Цитата:
saba:
В чём разница между телевизором и патриотическими каналами в интернете? Там ещё похлеще будет! Я бы сказал на фоне некоторых военкоров даже Соловьёв миролюбивым выглядит


и то и другое на вас плохо влияют, развивайте критическое мышление
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5748
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:49
#11420
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Ай яй яй! Бедные наши преподаватели всю жизнь учили и не знали того , что Абайка быстро узнал! И не надо столько учиться, разные монографии штудировать!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:49
#11421
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Цитата:
abaika95:
тоесть ты утверждаешь что если катишь баллон на россию (точнее на ее руководство) россия тебя убьет?

Нет, не утверждаю, а уж тем более про руководство я ничего не писал. Может тебя один из постояльцев твоего оцифрованного напарника поджидает где-то :lol: тем более, я указал в скобках, что это не точно, поэтому можешь расслабиться

:lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5748
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:51
#11422
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Цитата:
лимон:
и то и другое на вас плохо влияют, развивайте критическое мышление

Оно даже слишком развито, мне кажется, увы! Но критическое мышление и анализ давно уже не в почёте в современном мире!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 10:52
#11423
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Цитата:
abaika95:
неужели? в монголии получается тройник?))

Я же говорю, у него иммунитет и от ковида, и от МУС. Могу предположить, что тебе такая "медицина" не по карману ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 11:01
#11424
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Цитата:
saba:
Ну а переход через Альпы? А Рымник с Измаилом и т.д. неужто в КПИ нас не тому учили?

в альпах он с наполеоном встретился? и неужто под измаилом с рымником наполеон сидел?

чудеса) Цитата:
saba:
Удивительно, что при этом Суворов участвовал в 7 крупных войнах и дал около 60 сражений из которых никому не проиграл!

кутузов тоже никому не проиграл
бородинская битва же считается победой в россии

2+2=5Цитата:
maxsaf:
Может тебя один из постояльцев твоего оцифрованного напарника поджидает где-то

тоесть россияне релоканты это агенты фсб? ты об этом?
умеешь фактами говорить а не воздух гонять?))
Цитата:
maxsaf:
тем более, я указал в скобках, что это не точно, поэтому можешь расслабиться

тебя сегодня не изнасилуют три пакистанца (но это не точно)
но ты не расслабляйся)Цитата:
maxsaf:
Я же говорю, у него иммунитет и от ковида, и от МУС.

иммунитет от МУСа? ну может тогда в голландию полетит? путин же не боится муса
а то по каким то перифериям все катается)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5748
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 11:07
#11425
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Цитата:
abaika95:
в альпах он с наполеоном встретился?

С его маршалами!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 11:07
#11426
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Цитата:
saba:
Ай яй яй! Бедные наши преподаватели всю жизнь учили и не знали того , что Абайка быстро узнал!

не быстро

истина она долго проявляется
преподаватели это те же пропагандисты
они рассказывают то что написано не ими и придумано не ими
а придумано все идеологами в угоду политике и властям

когда надо было для торжества революции историки-коммунисты объявили всех дворян и царских генералов приспешниками режима и душителями свобод
а когда стул под ними зашатался эти же историки тут же взвыли и объявили некоторых царских генералов и дворян патриотами и защитниками земли русской от внешних врагов)))


когда суворов с солдатами кашу ел он хороший
он почти что коммунист
когда он польское и пугачевское восстание душил то он пес режима конечно же (но это мягко так опустили)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 11:08
#11427
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Цитата:
saba:
С его маршалами!

тоесть когда наполеон бил кутузова (ученика суворова) это он бил суворова?

интересная идея
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 11:16
#11428
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в россии сейчас интересно поставлена тема с историей в деле пропаганды

россия бьет нацистов в Украине как деды били?
тоесть деды из ссср они хорошие и ссср получается правильно делал
а фильмы какие про ссср в россии снимают?
в одном фильме снятом по заказу государства сталина в торт лицом макают потому что он сатрап и чудовщие
в нем же солдаты идут на немецкие пулеметы с лопатами а сзади им стреляют свои же в затылок
в другом ссср посылал на убой 13 летних детей-воров потому что ну а че такова?
в третьем войну выиграли урки и насильники из штрафбатов пока коммунисты и нквд сидели в тылу

нацисты это плохие люди раз россия с ними сейчас воююет?
ну конечно
а как нацистов в российском кино показывают
в фильме сталинград нацистский офицер спасает местных жителей от бомбежек
в фильме т-34 нацисткий офицер из сс показан храбрым и честным воином которому не стремно руку подать
в фильме зоя нацисткий офицер обаятельный красивый парень страдает от угрызений совести потому что отдал зою на растерзание солдатам


посмотришь так российское кино
ссср в нем говно-страна с ублюдками у власти
а нацисты красивые милые парни которые ну не виноваты что они нацисты


кто там к власти в 1991 году пришел в россии под флагом власовской армии?)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 11:21
#11429
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российские пропагандисты орут и визжат что в украине у власти политические потомки бандеровцев!

окей может быть и так

но у власти в россии тогда получается политические потомки власовцев

власовцы воюют с бандеровцами
почему я тут власовцам должен сопереживать?
убивайте друг друга как можно больше
я как интернационалист и потомок коммунистов только рад буду))
детей и женщин только жалко что там что там.
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