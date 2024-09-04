Отправлено: - 11:01

saba:

Ну а переход через Альпы? А Рымник с Измаилом и т.д. неужто в КПИ нас не тому учили?

saba:

Удивительно, что при этом Суворов участвовал в 7 крупных войнах и дал около 60 сражений из которых никому не проиграл!

maxsaf:

Может тебя один из постояльцев твоего оцифрованного напарника поджидает где-то

maxsaf:

тем более, я указал в скобках, что это не точно, поэтому можешь расслабиться

maxsaf:

Я же говорю, у него иммунитет и от ковида, и от МУС.

Цитата:в альпах он с наполеоном встретился? и неужто под измаилом с рымником наполеон сидел?чудеса) Цитата:кутузов тоже никому не проигралбородинская битва же считается победой в россии2+2=5Цитата:тоесть россияне релоканты это агенты фсб? ты об этом?умеешь фактами говорить а не воздух гонять?))Цитата:тебя сегодня не изнасилуют три пакистанца (но это не точно)но ты не расслабляйся)Цитата:иммунитет от МУСа? ну может тогда в голландию полетит? путин же не боится мусаа то по каким то перифериям все катается)