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≡ "Он кента моего убил" - Дело об убийстве у кафе-бара "Амбар" продолжают рассматривать в суде в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50004
"Он кента моего убил" - Дело об убийстве у кафе-бара "Амбар" продолжают рассматривать в суде в Костанае
Отправлено: 04.09.24 - 11:05
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Согласно материалам дела, подсудимый Азамат Даулбаев и потерпевший Чингисхан Мухамбетов подрались вблизи заведения. Согласно показаниям свидетеля Ивана Рыжакова, Даулбаев ударил Мухамбетова ножом в грудь, после чего потерпевший скончался.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3512
Re: "Он кента моего убил" - Дело об убийстве у...
Отправлено: 04.09.24 - 11:05
#1
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/Мы начали выпивать с подругой. Я выпила 4 шота текилы и 200 грамм водки./ - луженая глотка у девахи. Она после этого ещё чего-то помнит...
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