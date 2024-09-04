Отправлено: - 08:00

maxsaf:

Я это всем пророчу, даже тебе. Но тебе - раньше, так что терпи

maxsaf:

Ты уже тоже, как твой напарник, перестал читать сообщения, гонишься за количеством вместо качества

Цитата:Правильно ли я понимаю что ты желаешь мне смерти раньше чем 70летнему дедушке из кремля? Могу расценивать твою реплику именно так? Как угрозу? И могу отослать этот комент редакции как факт угрозы?))Просто жду подтверждения а то мало ли вдруг показалось опять и ты не угрожаешь тут никому а опять просто воздух гоняешь как сам до этого признавался))Цитата:Так какой итог то?Ты не видишь перспективИ реально считаешь что Путин должен умереть чтобы война закончилась и начались переговоры?В удушение путина своими ты тоже не веришь потомучто Россия сейчас рабская страна и скатилась к сталинским временам доносов и тотального вранья?