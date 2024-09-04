Цитата:
saba:
Меня поражает это кудахтанье:" Как они посмели, посягнули на святое, вошли на российскую землю"! Почему России можно было в 2022 году, а Украине в 2024 году нельзя?
Именно поражает? Прям поражает тоесть удивляет?
Хм странно
Весь мир это уже давно смешит а не удивляет))
У России же всё как-то через одно место
У них же как будто две параллельной реальности
В одной они храбро и героически ведут войну против бандеровцев Украины уже почти дойдя до Львова
В другой Россия храбро сдерживает оборону против солдат НАТО защищая Курск и Москву))
И две эти реальности не знают о существовании друг друга
Поэтому в одной реальности не замечают Курск
В другой не замечают войну в Украине Цитата:
maxsaf:
Я вас ещё раз спрошу: как вы лично понимаете смысл фразы: пуля дура, а штык молодец?
Суворов как и любой российский полководец не жалел солдат
Плевать ему было
Бабы ещё нарожают
Поэтому понимая уровень подготовки войск
Стрелять толком не умели
Патронов не хватало
доктрина российской армии а потом и советской вплоть до штурма Бахмута сводилась к мясным атакам заваливая противника толпой
Беречь патроны и идти в рукопашную (что по сути и и является удар штыком)
Вот и вся гениальность