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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16669
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 07:55
#11401
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Цитата:
Skeptic:
И немного юмора... Монголы в ответ на истерику банды зеленского по поводу тупого как бы ордера МУС

Опять Россия пытается своей просер в международных отношениях хочет выставить как геополитическую победу))


Это настолько смешно до невозможности
В советские времена об этом анекдоты бы уже сыпались

Путина ни одна нейтральная страна в мире принимать не хочет
Вот нашлась Монголия котрая повязана по рукам и ногам топливными контрактами
И то президент Монголии уже извинился и сказал что ничего не мог сделать))
А россияне это как великую победу преподносят

Типа нате выкусите
Нашего президента ЦЕЛАЯ Монголия принимает и ниче))


Это как с Курском
Россия специально заманила ВСУ к себе чтобы убивать врагов на своей территории а не где-то там...))

Страна клоунов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16669
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 08:00
#11402
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Цитата:
maxsaf:
Я это всем пророчу, даже тебе. Но тебе - раньше, так что терпи

Правильно ли я понимаю что ты желаешь мне смерти раньше чем 70летнему дедушке из кремля? Могу расценивать твою реплику именно так? Как угрозу? И могу отослать этот комент редакции как факт угрозы?))
Просто жду подтверждения а то мало ли вдруг показалось опять и ты не угрожаешь тут никому а опять просто воздух гоняешь как сам до этого признавался))

Цитата:
maxsaf:
Ты уже тоже, как твой напарник, перестал читать сообщения, гонишься за количеством вместо качества

Так какой итог то?

Ты не видишь перспектив
И реально считаешь что Путин должен умереть чтобы война закончилась и начались переговоры?
В удушение путина своими ты тоже не веришь потомучто Россия сейчас рабская страна и скатилась к сталинским временам доносов и тотального вранья?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16669
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 08:10
#11403
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Цитата:
saba:
Меня поражает это кудахтанье:" Как они посмели, посягнули на святое, вошли на российскую землю"! Почему России можно было в 2022 году, а Украине в 2024 году нельзя?

Именно поражает? Прям поражает тоесть удивляет?
Хм странно
Весь мир это уже давно смешит а не удивляет))

У России же всё как-то через одно место
У них же как будто две параллельной реальности

В одной они храбро и героически ведут войну против бандеровцев Украины уже почти дойдя до Львова
В другой Россия храбро сдерживает оборону против солдат НАТО защищая Курск и Москву))

И две эти реальности не знают о существовании друг друга
Поэтому в одной реальности не замечают Курск
В другой не замечают войну в Украине Цитата:
maxsaf:
Я вас ещё раз спрошу: как вы лично понимаете смысл фразы: пуля дура, а штык молодец?

Суворов как и любой российский полководец не жалел солдат
Плевать ему было
Бабы ещё нарожают
Поэтому понимая уровень подготовки войск
Стрелять толком не умели
Патронов не хватало
доктрина российской армии а потом и советской вплоть до штурма Бахмута сводилась к мясным атакам заваливая противника толпой
Беречь патроны и идти в рукопашную (что по сути и и является удар штыком)
Вот и вся гениальность
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