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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 760 из 761«1...758759760761»
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:08
#11386
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И немного юмора...
Монголы в ответ на истерику банды зеленского по поводу тупого как бы ордера МУС:
...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5740
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:08
#11387
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Цитата:
Skeptic:

Так зачем лезли в Украину и захватывали Запорожскую АЭС? Теперь получайте обратку в Курской АЭС!
Меня поражает это кудахтанье:" Как они посмели, посягнули на святое, вошли на российскую землю"! Почему России можно было в 2022 году, а Украине в 2024 году нельзя?
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
842
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:09
#11388
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Цитата:
maxsaf:
Уверен, они будут против,

И вновь вы "не дослышали". Знают слово "чернобыль", только слово. все остальное такой же темный лес как задача по математике за третий класс :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:14
#11389
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Я выложил всего 9 (девять) слайдов.
В восьми из них всё популярно объяснили сами организаторы этой бойни. Читайте, и будет вам счастье.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
842
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:26
#11390
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Вопрос:Цитата:
saba:
Так зачем лезли в Украину и захватывали Запорожскую АЭС?

Ответ:
Цитата:
Skeptic:
всё популярно объяснили сами организаторы этой бойни

...... (стрекотание сверчков)
Л - логика!!!
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24369
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:28
#11391
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Цитата:
saba:
Так зачем лезли в Украину и захватывали Запорожскую АЭС?

Я вас ещё раз спрошу: как вы лично понимаете смысл фразы: пуля дура, а штык молодец?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24369
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:29
#11392
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Цитата:
Карачун:
И вновь вы "не дослышали". Знают слово "чернобыль", только слово. все остальное такой же темный лес как задача по математике за третий класс

Этого достаточно, чтобы честный референдум провалился.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24369
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:31
#11393
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Цитата:
Skeptic:

Вариант с ядерной катастрофой весьма вероятен, но сымитировать его не получится.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1417
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 22:51
#11394
Комментарий проходит проверку.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
842
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.09.24 - 23:44
#11395
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Цитата:
ACROS: Что плохого в том что- государство о тебе заботится ??
Как то давно ехал в поезде, плацкарт, вместе со мной ехали женщина и ее сын. А у сына был недуг - когда человек руками не может свободно пользоваться, не знаю как он называется. Мы играли в карты в дурака и мальчишка тоже. Когда наступала его очередь раздавать он брал колоду и как мог старался ее перетасовать, но мама постоянно забирала у него карты перемешивала и раздавала за него. В очередной раз я уже не выдержал и сказал ей "пусть сам раздает", "ему же тяжело" ответила женщина. "Как сможет так и раздаст". И пацан раздал и был этим счастлив. Когда прибыли на их станцию и они стали собираться выходить, мальчишка застегивал пуговицы своей курточки, с трудом но застегивал, сам. Мама вновь кинулась ему помогать, а он уворачивался желая самостоятельно полностью застегнуться. Даже ребенку, которому совершенно очевидно нужна помощь не нравится чрезмерная опека.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5740
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 00:16
#11396
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Цитата:
maxsaf:
пуля дура, а штык молодец?

Суворов отличался нестандартным мышлением, вряд ли средним умам, типа моего возможно его постичь! Поэтому он и великий полководец!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5740
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 00:21
#11397
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Цитата:
Карачун:

Спасибо, примерно то же самое я и хотел сказать! Например я курю, но государство так обо мне заботится, что вынуждает либо без штанов остаться или покупать низкосортный табак на базаре! Решение курить или бросить должно быть только моим личным и больше никак!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5740
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 00:26
#11398
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Цитата:
Карачун:

А улучшится ли моё здоровье, за которое так ратует с подачи ВОЗ при потреблении низкосортного табака никто не знает. Некоторые хорошему коньяку самогон предпочитают!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5827
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 07:26
#11399
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Цитата:
maxsaf:
Напомните ка, траты на ЭКСПО с вами согласовывали?


Следует реальным временем жить. Вы еще времена падишахов, ханов, царя гороха и политбюро ЦК КПСС вспомните 😂😂😂.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5827
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.09.24 - 07:36
#11400
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Цитата:
maxsaf:
Вариант с ядерной катастрофой весьма вероятен, но сымитировать его не получится.


Сказочникам лепят фейки, легенды, небылицы, всему верят. Марго Симонян летом говорила, утром просыпаемся и видим, что 500 каналов госдепом США схлопнуты, ничего мы новые открываем. На счёт имитаций, от резиновой бабы до ядерной бомбы имитируют 😂😂😂.

[Исправлено: Kairat stayer, 04.09.2024 - 08:37]
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