Так зачем лезли в Украину и захватывали Запорожскую АЭС? Теперь получайте обратку в Курской АЭС! Меня поражает это кудахтанье:" Как они посмели, посягнули на святое, вошли на российскую землю"! Почему России можно было в 2022 году, а Украине в 2024 году нельзя?
ACROS: Что плохого в том что- государство о тебе заботится ??
Как то давно ехал в поезде, плацкарт, вместе со мной ехали женщина и ее сын. А у сына был недуг - когда человек руками не может свободно пользоваться, не знаю как он называется. Мы играли в карты в дурака и мальчишка тоже. Когда наступала его очередь раздавать он брал колоду и как мог старался ее перетасовать, но мама постоянно забирала у него карты перемешивала и раздавала за него. В очередной раз я уже не выдержал и сказал ей "пусть сам раздает", "ему же тяжело" ответила женщина. "Как сможет так и раздаст". И пацан раздал и был этим счастлив. Когда прибыли на их станцию и они стали собираться выходить, мальчишка застегивал пуговицы своей курточки, с трудом но застегивал, сам. Мама вновь кинулась ему помогать, а он уворачивался желая самостоятельно полностью застегнуться. Даже ребенку, которому совершенно очевидно нужна помощь не нравится чрезмерная опека.
Спасибо, примерно то же самое я и хотел сказать! Например я курю, но государство так обо мне заботится, что вынуждает либо без штанов остаться или покупать низкосортный табак на базаре! Решение курить или бросить должно быть только моим личным и больше никак!
maxsaf: Вариант с ядерной катастрофой весьма вероятен, но сымитировать его не получится.
Сказочникам лепят фейки, легенды, небылицы, всему верят. Марго Симонян летом говорила, утром просыпаемся и видим, что 500 каналов госдепом США схлопнуты, ничего мы новые открываем. На счёт имитаций, от резиновой бабы до ядерной бомбы имитируют 😂😂😂.
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