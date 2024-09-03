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ACROS: Что плохого в том что- государство о тебе заботится ??

Цитата:Как то давно ехал в поезде, плацкарт, вместе со мной ехали женщина и ее сын. А у сына был недуг - когда человек руками не может свободно пользоваться, не знаю как он называется. Мы играли в карты в дурака и мальчишка тоже. Когда наступала его очередь раздавать он брал колоду и как мог старался ее перетасовать, но мама постоянно забирала у него карты перемешивала и раздавала за него. В очередной раз я уже не выдержал и сказал ей "пусть сам раздает", "ему же тяжело" ответила женщина. "Как сможет так и раздаст". И пацан раздал и был этим счастлив. Когда прибыли на их станцию и они стали собираться выходить, мальчишка застегивал пуговицы своей курточки, с трудом но застегивал, сам. Мама вновь кинулась ему помогать, а он уворачивался желая самостоятельно полностью застегнуться. Даже ребенку, которому совершенно очевидно нужна помощь не нравится чрезмерная опека.