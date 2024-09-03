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Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50002
Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 16:06
Конечно же, избирком обосновал траты. 70% уйдет на зарплаты избирательной комиссии. Работа непростая. Подготовка к референдуму, подсчёт... Я тут подумал: а спрошу-ка у «Гугла», что можно было бы построить в Казахстане на 15,5 млрд. тенге?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16666
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 16:06
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цена вопроса это 15 млрд долларов которые уйдут на строительство
А цена референдума это копейки которые затрачиваются на то чтобы траты в 15 млрд долларов выглядели обосновано
Не мы так решили а народ
Хотя до сих пор непонятно нафига нам это АЭС?
Кулибаевские и китайские майнинговые фермы уберите из страны либо навесте на них огромные суммы за пользование энергосистемой и не будет никаких проблем с обновлением энергосетей.
А АЭС это погоды не сделает
Стоимость строительства станции оценивают примерно в 10-15 млрд зеленых американских денег
Цитата:
запросил из бюджета на проведение референдума ни много ни мало 15,5 млрд тенге.
Цитата:
Выходит, что 15,5 млрд тенге – это цена вопроса.
Цена вопроса это 15 млрд долларов которые уйдут на строительство
А цена референдума это копейки которые затрачиваются на то чтобы траты в 15 млрд долларов выглядели обосновано
Не мы так решили а народ
Хотя до сих пор непонятно нафига нам это АЭС?
Кулибаевские и китайские майнинговые фермы уберите из страны либо навесте на них огромные суммы за пользование энергосистемой и не будет никаких проблем с обновлением энергосетей.
А АЭС это погоды не сделает
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40761
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 18:05
Цитата:
Неправильная постановка вопроса.
15 миллиардов уйдут без проблем на любой заводик из китайского барахла, который не будет работать и даже больше, в основном же будут пилить и на заводик уйдет скромный миллиард.
Так что вам надо брать ОДИН миллиард , а не 15.
Я тут подумал: а спрошу-ка у «Гугла», что можно было бы построить в Казахстане на 15,5 млрд. тенге?
Неправильная постановка вопроса.
15 миллиардов уйдут без проблем на любой заводик из китайского барахла, который не будет работать и даже больше, в основном же будут пилить и на заводик уйдет скромный миллиард.
Так что вам надо брать ОДИН миллиард , а не 15.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7058
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 19:12
Я вот заметил хорошие мысли исходят от абайки,а бредятина от 111,хотя подозреваю что эти два комментаторы есть одно лицо, потому что во всех ветках они идут парой друг за другом. Видимо перебегает от одного профиля в другой,разницей в несколько минут
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1585
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 03.09.24 - 19:44
Цитата:
Это вот ЭТО хорошая мысль: "...нафига нам это АЭС?"
Однако...
сайлау курманов:
хорошие мысли исходят от абайки
хорошие мысли исходят от абайки
Это вот ЭТО хорошая мысль: "...нафига нам это АЭС?"
Однако...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1536
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 04.09.24 - 00:03
Цитата:
......чем леший не шутит.....у меня давно были подозрения...
сайлау курманов:
Я вот заметил хорошие мысли исходят от абайки,а бредятина от 111,хотя подозреваю что эти два комментаторы есть одно лицо, потому что во всех ветках они идут парой друг за другом. Видимо перебегает от одного профиля в другой,разницей в несколько минут
Я вот заметил хорошие мысли исходят от абайки,а бредятина от 111,хотя подозреваю что эти два комментаторы есть одно лицо, потому что во всех ветках они идут парой друг за другом. Видимо перебегает от одного профиля в другой,разницей в несколько минут
......чем леший не шутит.....у меня давно были подозрения...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1536
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 04.09.24 - 00:11
Что касается референдума - казахстанцам предстоит ответить на один вопрос: согласны ли вы со строительством АЭС.
....на строительство проведём референдум,придёт другой правитель и скажет ненужна нам атомная энергетика будем закрывать,на закрытие также потребуется референдум?....
....а вот в Германии просто взяли и закрыли все АЭС никто не спросил народного мнения,все молчат вот такая демократия....
....на строительство проведём референдум,придёт другой правитель и скажет ненужна нам атомная энергетика будем закрывать,на закрытие также потребуется референдум?....
....а вот в Германии просто взяли и закрыли все АЭС никто не спросил народного мнения,все молчат вот такая демократия....
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5740
Александр ОЛЕЙНИК: Мы на референдумах не мелочимся
Отправлено: 04.09.24 - 00:31
Цитата:
И сразу стали по себестоимости продукции проигрывать США, а крупные концерны стали переводить производство за пределы Германии. А в дальнейшем стоимость энергии будет только дорожать, ВИЭ никак не восполнит эту нишу!
родом из Шанхая2022:
а вот в Германии просто взяли и закрыли все АЭС
а вот в Германии просто взяли и закрыли все АЭС
И сразу стали по себестоимости продукции проигрывать США, а крупные концерны стали переводить производство за пределы Германии. А в дальнейшем стоимость энергии будет только дорожать, ВИЭ никак не восполнит эту нишу!
-
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