Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50002
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 07:08
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении референдума по строительству АЭС. Если голосование пройдет в ближайшие выходные дни, какое решение примете вы?
Результаты опроса
Результаты опроса
Re: Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 07:08
Коррупция и при том БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ как в нашем ГОСУДАРСТВЕ, погубило и губит многие проекты, такие как ЭКСПО, ЛРТ и многие другие и это только навскидку - так что судьба будущего АЭС ждёт судьбу этих проектов: - 1) ДОЛГОСТРОЙ лет на 25-30 как минимум: 2) РАЗБАЗАРИВАНИЕ , да и элементарное РАЗВОРОВЫВАНИЕ денег отпущенных на стройку; 3) занятие денег у соседей под грабительские проценты( в первую очередь у дракона) на продолжение этой стройки 4) бесконечные коррупционные скандалы и "посадки" должностных лиц связанных с этой стройкой 5) и в конечном случае в случае завершении этой стройки КОНСКИЕ тарифы на единицу электрознергии.
Так что как этот Саткалиев ( очевидно ангажированной этой АЭС) говорит мол к 30 - году покроем дефицит электроэнергии за счёт этой АЭС- это МИФ и СКАЗКИ для лохов - никак они не успевают к этому году в силу вышесказанных мною причин.
Я не специалист в области электроэнергии и могу ошибаться по части киловатов и опор, но большой знаток внутричиновничьих движении в нашей стране, особенно касающих казахских человеческо-чиновничьих--денежных отношении.
Так что как этот Саткалиев ( очевидно ангажированной этой АЭС) говорит мол к 30 - году покроем дефицит электроэнергии за счёт этой АЭС- это МИФ и СКАЗКИ для лохов - никак они не успевают к этому году в силу вышесказанных мною причин.
Я не специалист в области электроэнергии и могу ошибаться по части киловатов и опор, но большой знаток внутричиновничьих движении в нашей стране, особенно касающих казахских человеческо-чиновничьих--денежных отношении.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1315
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 08:33
Цитата:
АЭС будет строиться, с учетом проектирования (внестадийная работа по схеме выдачи мощности только займет не менее года!), не менее 8-10 лет. Это основная причина, что к 30 году выдачи мощности в сеть от АЭС не будет.
Если модульную французскую построить, то да, успеют, но тут появляется озвученные причины )))
ACROS:
мол к 30 - году покроем дефицит электроэнергии за счёт этой АЭС- это МИФ и СКАЗКИ для лохов - никак они не успевают к этому году в силу вышесказанных мною причин
мол к 30 - году покроем дефицит электроэнергии за счёт этой АЭС- это МИФ и СКАЗКИ для лохов - никак они не успевают к этому году в силу вышесказанных мною причин
АЭС будет строиться, с учетом проектирования (внестадийная работа по схеме выдачи мощности только займет не менее года!), не менее 8-10 лет. Это основная причина, что к 30 году выдачи мощности в сеть от АЭС не будет.
Если модульную французскую построить, то да, успеют, но тут появляется озвученные причины )))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1585
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 09:38
Цитата:
Не надо так пессимистично. Всё правильно, если БЫ строили своими силами.
Но АЭС будет строить Россия за свои деньги.
Потому местные чиновники только ходить вокруг будут и облизываться.
ACROS:
Не надо так пессимистично. Всё правильно, если БЫ строили своими силами.
Но АЭС будет строить Россия за свои деньги.
Потому местные чиновники только ходить вокруг будут и облизываться.
Re: Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 09:55
Цитата:
Не думаю: - эти страны ( Франция, Англия и др) с УСТОЙЧИВОЙ демократией и выработанной и самое главное РЕАЛЬНОЙ системой борьбы с КОРРУПЦИЕЙ в государственно-исполнительных органах, и то даже они строят по 15-20 лет с будущим привлечением добавленных средств к заранее разработанному и заложенному бюджету.
И тем более господин Токаев уходит, по крайней мере так он говорит окончательно в 2029 году и что будет после него и будет ли вообще потом строиться эта АЭС в стране с авторитарной властью и частой сменяемостью настроении и приоритетов, один Аллах знает.
Свидетельство последствии смены руководства в государстве вы же видите: - казалось позиции, курс его политики и величие бывшего ЕБЛН были НЕЗЫБЛЕМЫ и как говориться на века- но, случилась малюсенькая заварушка стоимостью ценой в 100 тенге за литр автогаза и мы видим на выходе: - развенчание культа личности ЕБЛН, снос его памятников, вынос портретов из кабинетов, лишение всех привилегии, арест и суд над его родственниками и постепенная ревизия всех его начинании и дел.
Мишаня:
то да, успеют
то да, успеют
Не думаю: - эти страны ( Франция, Англия и др) с УСТОЙЧИВОЙ демократией и выработанной и самое главное РЕАЛЬНОЙ системой борьбы с КОРРУПЦИЕЙ в государственно-исполнительных органах, и то даже они строят по 15-20 лет с будущим привлечением добавленных средств к заранее разработанному и заложенному бюджету.
И тем более господин Токаев уходит, по крайней мере так он говорит окончательно в 2029 году и что будет после него и будет ли вообще потом строиться эта АЭС в стране с авторитарной властью и частой сменяемостью настроении и приоритетов, один Аллах знает.
Свидетельство последствии смены руководства в государстве вы же видите: - казалось позиции, курс его политики и величие бывшего ЕБЛН были НЕЗЫБЛЕМЫ и как говориться на века- но, случилась малюсенькая заварушка стоимостью ценой в 100 тенге за литр автогаза и мы видим на выходе: - развенчание культа личности ЕБЛН, снос его памятников, вынос портретов из кабинетов, лишение всех привилегии, арест и суд над его родственниками и постепенная ревизия всех его начинании и дел.
Re: Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 10:01
Цитата:
Всё было бы верно, еслибы не одно НО: - Россия НЕ ОБРАЗЕЦ антикоррупционности и честного ведения дел - тому пример: - скандалы и аресты в Мин.обороне выс окопоставленных генералов с МНОГОМИЛЛИАРДНЫМИ суммами.
Где гарантия что в Росатоме не клюнут на большие халявные деньги ??
Как говориться: - ничто человеческое им НЕ ЧУЖДО.
Skeptic:
Россия за свои деньги.
Россия за свои деньги.
Всё было бы верно, еслибы не одно НО: - Россия НЕ ОБРАЗЕЦ антикоррупционности и честного ведения дел - тому пример: - скандалы и аресты в Мин.обороне выс окопоставленных генералов с МНОГОМИЛЛИАРДНЫМИ суммами.
Где гарантия что в Росатоме не клюнут на большие халявные деньги ??
Как говориться: - ничто человеческое им НЕ ЧУЖДО.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 963
Re: Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 03.09.24 - 00:45
Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать.
Re: Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 03.09.24 - 23:09
Цитата:
Тогда выходит и без референдума:
1) - АЭС в Казахстане - быть !!!!
2) - место её строительства - п.Улкен на Балхаше
3) - строить будут - россияне.
vofkakst:
участвовать.
участвовать.
Тогда выходит и без референдума:
1) - АЭС в Казахстане - быть !!!!
2) - место её строительства - п.Улкен на Балхаше
3) - строить будут - россияне.
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 03.09.24 - 23:41
Комментарий проходит проверку.
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 03.09.24 - 23:48
Комментарий проходит проверку.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 963
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 03.09.24 - 23:59
Цитата:
Все уже решено давно))) референдум это так, пыль в глаза и иллюзия нашего с вами участия
ACROS:
без референдума:
без референдума:
Все уже решено давно))) референдум это так, пыль в глаза и иллюзия нашего с вами участия
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать