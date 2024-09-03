Отправлено: - 23:30

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А если знать, что наши пенсионки там сгорят, за станцию проголосуют?

Даже тут меня многие бывшие рудничане узнают, по прошлому, по работе начальной, по проституткам и кабакам.Менты местные меня знают по старой работе.В Рудном.Ну это уже как то неохота вспоминать, потому уже и не общаешься со многими.Цитата:......в начальной твоей работе по женщинам с низкой социальной ответственностью и кабакам наврятли ты делал пенсионные отчисления,да и сейчас наврятли отчисляешь от сдачи квартир...