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≡ На агитацию в пользу строительства АЭС не будут выделять деньги из бюджета
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50002
На агитацию в пользу строительства АЭС не будут выделять деньги из бюджета
Отправлено: 03.09.24 - 16:44
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При этом сторонники и противники строительства АЭС могут свободно проводить агитацию по вопросу, вынесенному на референдум, до наступления дней тишины перед голосованием, которое пройдёт 6 октября с 7.00 до 20.00.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
332
Re: На агитацию в пользу строительства АЭС не будут выделять...
Отправлено: 03.09.24 - 16:44
#1
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АЭС построят так и так, вот увидите, 100%
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40761
Re: На агитацию в пользу строительства АЭС не будут выделять...
Отправлено: 03.09.24 - 18:08
#2
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А если знать, что наши пенсионки там сгорят, за станцию проголосуют?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1536
Re: На агитацию в пользу строительства АЭС не будут выделять...
Отправлено: 03.09.24 - 23:30
#3
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Даже тут меня многие бывшие рудничане узнают, по прошлому, по работе начальной, по проституткам и кабакам.Менты местные меня знают по старой работе.В Рудном.Ну это уже как то неохота вспоминать, потому уже и не общаешься со многими.Цитата:
111:
А если знать, что наши пенсионки там сгорят, за станцию проголосуют?



......в начальной твоей работе по женщинам с низкой социальной ответственностью и кабакам наврятли ты делал пенсионные отчисления,да и сейчас наврятли отчисляешь от сдачи квартир...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1536
Re: На агитацию в пользу строительства АЭС не будут выделять...
Отправлено: 04.09.24 - 00:19
#4
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Цитата:
111:
А если знать, что наши пенсионки там сгорят, за станцию проголосуют?


.....вот ты всё знаешь,как в той песне поётся если помнишь,товарищь Сталин вы большой учёный во всех науках вы познали толк.....и так далее так вот как ты знаешь я постоянно нахожусь на заработках то там то сям,отчесения никакие не делаю,а пенсия вот вот на носу начислят мне хоть какую минималку чтоб с голоду не умиреть?
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